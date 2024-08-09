09 Ağustos 2024, Cuma
Kira fiyatları düşecek mi? Radara takıldı! Kiralar en az ve en çok hangi illerde arttı?
Özellikle koronavirüs pandemisinden bu yana fahiş şekilde artan kira fiyatları, Merkez Bankası'nın da radarına girdi. Konuyla ilgili dün açıklama yapan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, kira enflasyonunun düşeceğini söyledi. İnternette yayınlanan ilan fiyatları, konut kredisi değerleme raporu göstergeleri ile perakende ödeme sistemi verilerinden elde edilen kira artış oranlarının, enflasyonun gerisinde kaldığı öğrenildi. Peki kiralarda fiyatlar düşecek mi? Kira fiyatları ortalama ne kadar olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 09.08.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 10:22