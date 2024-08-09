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Haberler Galeri Kira fiyatları düşecek mi? Radara takıldı! Kiralar en az ve en çok hangi illerde arttı?

Kira fiyatları düşecek mi? Radara takıldı! Kiralar en az ve en çok hangi illerde arttı?

Özellikle koronavirüs pandemisinden bu yana fahiş şekilde artan kira fiyatları, Merkez Bankası'nın da radarına girdi. Konuyla ilgili dün açıklama yapan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, kira enflasyonunun düşeceğini söyledi. İnternette yayınlanan ilan fiyatları, konut kredisi değerleme raporu göstergeleri ile perakende ödeme sistemi verilerinden elde edilen kira artış oranlarının, enflasyonun gerisinde kaldığı öğrenildi. Peki kiralarda fiyatlar düşecek mi? Kira fiyatları ortalama ne kadar olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.08.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 10:22
Kira fiyatları düşecek mi? Radara takıldı! Kiralar en az ve en çok hangi illerde arttı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklarken, kira fiyatlarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kira fiyatları düşecek mi? Radara takıldı! Kiralar en az ve en çok hangi illerde arttı?

İnternet üzerinden ilanlara yansıyan fiyatlar ve perakende ödeme sistemlerinden elde edilen verilere göre, kira artış oranları enflasyonun gerisinde kalmış görünüyor.

Kira fiyatları düşecek mi? Radara takıldı! Kiralar en az ve en çok hangi illerde arttı?

KİRA ENFLASYONU AZALACAK MI?
TCMB Başkanı, kira enflasyonunun tüketici fiyatları arasında yüksek seyretmeye devam ettiğini belirtti. Ancak öncü göstergeler ve ilan fiyatlarındaki düşüş eğilimi, kira artışlarının azalacağına işaret ediyor.

Kira fiyatları düşecek mi? Radara takıldı! Kiralar en az ve en çok hangi illerde arttı?

Enflasyon altındaki bu artış oranları, gelecek dönemlerde kiracılar için bir rahatlama olabilir mi? Bu soru, özellikle büyük şehirlerdeki kiracılar için büyük önem taşıyor.

Kira fiyatları düşecek mi? Radara takıldı! Kiralar en az ve en çok hangi illerde arttı?

BÜYÜKŞEHİRLERDE KİRALIK FİYATLAR NE DURUMDA?
Büyükşehirlerdeki kira fiyatları farklılık gösteriyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde kira artış oranları, ilçeden ilçeye değişkenlik göstermekte.