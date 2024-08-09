09 Ağustos 2024, Cuma
Emekliye her yerde indirim! Kampanyalar yurdun dört bir yanına yayıldı | Giyimden sağlığa otelden gıdaya...
SGK kamudan sonra özel sektörde de işletmelerle anlaştı. 16 milyon emeklinin yüzünü güldürecek indirimler için 5 bin 500'den fazla işletmeyle anlaşmalar yapılarak kampanyalar tüm yurda yayıldı. 81 ilde emekliler, giyimden sağlığa, otelden gıdaya, gözlükten işitme cihazına kadar pek çok hizmetten indirimli yararlanacak.
Giriş Tarihi: 09.08.2024 07:00 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 07:01