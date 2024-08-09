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Haberler Galeri Emekliye her yerde indirim! Kampanyalar yurdun dört bir yanına yayıldı | Giyimden sağlığa otelden gıdaya...

Emekliye her yerde indirim! Kampanyalar yurdun dört bir yanına yayıldı | Giyimden sağlığa otelden gıdaya...

SGK kamudan sonra özel sektörde de işletmelerle anlaştı. 16 milyon emeklinin yüzünü güldürecek indirimler için 5 bin 500'den fazla işletmeyle anlaşmalar yapılarak kampanyalar tüm yurda yayıldı. 81 ilde emekliler, giyimden sağlığa, otelden gıdaya, gözlükten işitme cihazına kadar pek çok hizmetten indirimli yararlanacak.

Giriş Tarihi: 09.08.2024 07:00 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 07:01
Emekliye her yerde indirim! Kampanyalar yurdun dört bir yanına genişledi | Giyimden sağlığa otelden gıdaya...

16 milyon emekliye sağlıktan ulaşıma, sosyal imkânlardan kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda avantaj sağlayacak indirimler tüm yurda yayıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) il müdürlükleri aracılığıyla 5 bin 500'den fazla özel işletmeyle anlaşmalar yaptı.

Emekliye her yerde indirim! Kampanyalar yurdun dört bir yanına genişledi | Giyimden sağlığa otelden gıdaya...

Her ilde emekliler akaryakıt istasyonundan kafeye, giyimden hırdavata, aksesuvardan sağlığa, otelden şarküteriye, beyaz eşyadan terziye, emlakçıdan kuyumcuya, gözlükçüden işitme cihazına kadar pek çok işyerindeki hizmetlerden indirimli yararlanacak.

Emekliye her yerde indirim! Kampanyalar yurdun dört bir yanına genişledi | Giyimden sağlığa otelden gıdaya...

İndirimler yüzde 5 ila 50 arasında değişiyor. Emekliler, yaşadıkları illerde hangi işletmelerin, ne oranda indirim sağladığını 'emekliler.gov.tr' adresinden görebiliyor.

Emekliye her yerde indirim! Kampanyalar yurdun dört bir yanına genişledi | Giyimden sağlığa otelden gıdaya...

TERMALLER VE OPTİKÇİLER DE VAR

Sabah Gazetesi'nden Merve Bilkay'ın haberine göre 81 ilde SGK il müdürlükleriyle anlaşma yapan özel şirketler arasında termal oteller ile optikçiler ve işitme cihazı satan firmalar dikkat çekiyor.

Emekliye her yerde indirim! Kampanyalar yurdun dört bir yanına genişledi | Giyimden sağlığa otelden gıdaya...

Özellikle emekli vatandaşların belirli bir yaş sonrasında en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerde ve sağlık hizmetlerinde de indirimli kampanyalar uygulanıyor.