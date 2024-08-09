Emekliye her yerde indirim! Kampanyalar yurdun dört bir yanına yayıldı | Giyimden sağlığa otelden gıdaya...

16 milyon emekliye sağlıktan ulaşıma, sosyal imkânlardan kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda avantaj sağlayacak indirimler tüm yurda yayıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) il müdürlükleri aracılığıyla 5 bin 500'den fazla özel işletmeyle anlaşmalar yaptı.