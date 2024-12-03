Kira artış oranı yüzde kaç oldu? İş yeri, dükkan, konut 2024 Aralık kira zammı belli oldu mu?

Kira Artış Oranı Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de kira artış oranları, Borçlar Kanunu gereğince Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 12 aylık ortalaması baz alınarak hesaplanıyor. Bu oran, kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlıkların önüne geçmek için bir üst sınır olarak belirleniyor. Ancak özel anlaşmalar veya sözleşme detayları farklı oranlara imkan tanıyabiliyor.