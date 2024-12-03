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Kira artış oranı yüzde kaç oldu? İş yeri, dükkan, konut 2024 Aralık kira zammı belli oldu mu?

Aralık ayı kira zammı için geri sayım devam ediyor. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Kasım ayında yapılan kira artış oranları netleşmişti. Şimdi gözler Aralık ayı kira zammında. Enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihle birlikte yeni kira artış oranı da kesinleşecek. İşte merakla beklenen tarihe dair detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.12.2024 06:24 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 06:24
Kira artış oranı yüzde kaç oldu? İş yeri, dükkan, konut 2024 Aralık kira zammı belli oldu mu?

Aralık ayı kira artış oranı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayına ait enflasyon rakamlarını 3 Aralık 2024 tarihinde açıklayacak. Bu verilerle birlikte, kiracılar ve ev sahipleri için kritik öneme sahip Aralık ayı kira artış oranı da netleşecek. Peki kira artış oranı yüzde kaç oldu?

Kira artış oranı yüzde kaç oldu? İş yeri, dükkan, konut 2024 Aralık kira zammı belli oldu mu?

Aralık Ayı Kira Artış Oranı Ne Zaman Açıklanacak?

Aralık ayı kira artış oranı için geri sayım sürerken, gözler Kasım ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon oranlarını 3 Aralık 2024 tarihinde duyuracak. Bu verilerle birlikte Aralık ayında uygulanacak kira artış oranı da netleşecek.

Kira artış oranı yüzde kaç oldu? İş yeri, dükkan, konut 2024 Aralık kira zammı belli oldu mu?

Kira Artış Oranı Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de kira artış oranları, Borçlar Kanunu gereğince Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 12 aylık ortalaması baz alınarak hesaplanıyor. Bu oran, kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlıkların önüne geçmek için bir üst sınır olarak belirleniyor. Ancak özel anlaşmalar veya sözleşme detayları farklı oranlara imkan tanıyabiliyor.

Kira artış oranı yüzde kaç oldu? İş yeri, dükkan, konut 2024 Aralık kira zammı belli oldu mu?

Kasım Ayı Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplandı?

Geçtiğimiz ay açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre TÜFE'de yıllık artış %48,58, aylık artış ise %2,88 olarak gerçekleşmişti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık %32,24, aylık %1,29 arttı. Bu verilere dayanarak, Kasım ayı kira artış oranı %62,02 olarak belirlendi.

Kira artış oranı yüzde kaç oldu? İş yeri, dükkan, konut 2024 Aralık kira zammı belli oldu mu?

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Kasım 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 62,02

Kira Artış Tutarı: 9 bin 303 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 24 bin 303 TL

Aralık ayı kira zam oranı henüz belli olmadı. Oran netleştiğinde hesaplama haberimize eklenecektir.