03 Aralık 2024, Salı
Kira artış oranı yüzde kaç oldu? İş yeri, dükkan, konut 2024 Aralık kira zammı belli oldu mu?
Aralık ayı kira zammı için geri sayım devam ediyor. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Kasım ayında yapılan kira artış oranları netleşmişti. Şimdi gözler Aralık ayı kira zammında. Enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihle birlikte yeni kira artış oranı da kesinleşecek. İşte merakla beklenen tarihe dair detaylar…
Giriş Tarihi: 03.12.2024 06:24 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 06:24