Kasım Enflasyonu Bekleniyor

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim enflasyon oranları sırasıyla yüzde 3.23, 2.47, 2.97 ve 2.88 olarak gerçekleşti. Böylece Temmuz-Ekim dönemine ait kümülatif enflasyon oranı yüzde 12.06 oldu. Zam oranının büyük ölçüde şekillenmesi için Kasım enflasyonunun açıklanması bekleniyor. TÜİK'in 3 Aralık'ta açıklayacağı bu veri, 5 aylık toplam enflasyon farkını ortaya koyacak. Son belirleyici veri ise 3 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık enflasyonu olacak.