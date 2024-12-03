03 Aralık 2024, Salı
Emekliye Ocak zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur'lu için enflasyon farkı değişti: İşte 2025 yeni maaş tablosu...
Emekli maaşlarına yapılacak 2025 Ocak zammı, milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde, 4 aylık enflasyon farkıyla yapılan ilk hesaplamalar zam oranına ilişkin ipuçları verdi. Şimdi gözler 5 aylık enflasyon farkıyla netleşecek zam oranında. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 03.12.2024 07:02 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 07:02