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Emekliye Ocak zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur'lu için enflasyon farkı değişti: İşte 2025 yeni maaş tablosu...

Emekli maaşlarına yapılacak 2025 Ocak zammı, milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde, 4 aylık enflasyon farkıyla yapılan ilk hesaplamalar zam oranına ilişkin ipuçları verdi. Şimdi gözler 5 aylık enflasyon farkıyla netleşecek zam oranında. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.12.2024 07:02 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 07:02
Emekliye Ocak zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur’lu için enflasyon farkı değişti: İşte 2025 yeni maaş tablosu...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacağı zam oranına dair yeni gelişmeler ortaya çıktı. Ekonomistlerle yapılan son anket, zam beklentilerine ilişkin önemli ipuçları sundu. Ankete göre emekli maaşlarındaki artış oranı netleşmeye başlarken ocak zammının detayları merak konusu oldu. İşte kuruşu kuruşuna emekliye zam hesaplaması...

Emekliye Ocak zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur’lu için enflasyon farkı değişti: İşte 2025 yeni maaş tablosu...

Kasım Enflasyonu Bekleniyor

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim enflasyon oranları sırasıyla yüzde 3.23, 2.47, 2.97 ve 2.88 olarak gerçekleşti. Böylece Temmuz-Ekim dönemine ait kümülatif enflasyon oranı yüzde 12.06 oldu. Zam oranının büyük ölçüde şekillenmesi için Kasım enflasyonunun açıklanması bekleniyor. TÜİK'in 3 Aralık'ta açıklayacağı bu veri, 5 aylık toplam enflasyon farkını ortaya koyacak. Son belirleyici veri ise 3 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık enflasyonu olacak.

Emekliye Ocak zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur’lu için enflasyon farkı değişti: İşte 2025 yeni maaş tablosu...

Merkez Bankası'nın Tahminleri Ne Söylüyor?

Merkez Bankası'nın daha önce açıkladığı 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 44 olarak belirlenmişti. Bu tahmine göre, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranı yüzde 15.45 civarında öngörülmüştü. Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44.81 olarak revize edilmiş, bu da ikinci yarıdaki enflasyonun yüzde 16.09 olabileceğini işaret etmişti.

Emekliye Ocak zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur’lu için enflasyon farkı değişti: İşte 2025 yeni maaş tablosu...

Ekonomik Anketlerden Çıkan Sonuçlar

Son olarak, AA Finans'ın Kasım ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı. Ekonomistlerin bu anketteki Kasım enflasyon tahmini yüzde 1.98 olurken, 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi yüzde 45.07 olarak hesaplandı. Bu verilere göre 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranı yüzde 16.31'e ulaşabilir. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına Ocak ayında yüzde 16.31 oranında zam yapılması bekleniyor.

Emekliye Ocak zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur’lu için enflasyon farkı değişti: İşte 2025 yeni maaş tablosu...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan %16,31'lik zam sonrası maaşlar şu şekilde olacak:

Mevcut Maaş: 12.500,00 TL → Zamlı Maaş: 14.538,75 TL

Mevcut Maaş: 12.600,00 TL → Zamlı Maaş: 14.655,06 TL

Mevcut Maaş: 12.700,00 TL → Zamlı Maaş: 14.771,37 TL

Mevcut Maaş: 12.800,00 TL → Zamlı Maaş: 14.887,68 TL

Mevcut Maaş: 12.900,00 TL → Zamlı Maaş: 15.003,99 TL

Emekliye Ocak zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur’lu için enflasyon farkı değişti: İşte 2025 yeni maaş tablosu...

Mevcut Maaş: 13.000,00 TL → Zamlı Maaş: 15.120,30 TL

Mevcut Maaş: 13.100,00 TL → Zamlı Maaş: 15.236,61 TL

Mevcut Maaş: 13.200,00 TL → Zamlı Maaş: 15.352,92 TL

Mevcut Maaş: 13.400,00 TL → Zamlı Maaş: 15.585,54 TL

Mevcut Maaş: 13.500,00 TL → Zamlı Maaş: 15.701,85 TL

Mevcut Maaş: 13.600,00 TL → Zamlı Maaş: 15.818,16 TL

Mevcut Maaş: 13.700,00 TL → Zamlı Maaş: 15.934,47 TL

Mevcut Maaş: 13.800,00 TL → Zamlı Maaş: 16.050,78 TL

Mevcut Maaş: 13.900,00 TL → Zamlı Maaş: 16.167,09 TL

Emekliye Ocak zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur’lu için enflasyon farkı değişti: İşte 2025 yeni maaş tablosu...

Mevcut Maaş: 14.000,00 TL → Zamlı Maaş: 16.283,40 TL

Mevcut Maaş: 14.100,00 TL → Zamlı Maaş: 16.399,71 TL

Mevcut Maaş: 14.200,00 TL → Zamlı Maaş: 16.516,02 TL

Mevcut Maaş: 14.300,00 TL → Zamlı Maaş: 16.632,33 TL

Mevcut Maaş: 14.400,00 TL → Zamlı Maaş: 16.748,64 TL

Mevcut Maaş: 14.500,00 TL → Zamlı Maaş: 16.864,95 TL

Mevcut Maaş: 14.600,00 TL → Zamlı Maaş: 16.981,26 TL

Mevcut Maaş: 14.700,00 TL → Zamlı Maaş: 17.097,57 TL

Mevcut Maaş: 14.800,00 TL → Zamlı Maaş: 17.213,88 TL

Mevcut Maaş: 14.900,00 TL → Zamlı Maaş: 17.330,19 TL

Emekliye Ocak zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur’lu için enflasyon farkı değişti: İşte 2025 yeni maaş tablosu...

Mevcut Maaş: 15.000,00 TL → Zamlı Maaş: 17.446,50 TL

Mevcut Maaş: 15.500,00 TL → Zamlı Maaş: 18.028,05 TL

Mevcut Maaş: 16.000,00 TL → Zamlı Maaş: 18.609,60 TL

Mevcut Maaş: 16.500,00 TL → Zamlı Maaş: 19.191,15 TL

Mevcut Maaş: 17.000,00 TL → Zamlı Maaş: 19.772,70 TL

Mevcut Maaş: 17.500,00 TL → Zamlı Maaş: 20.354,25 TL

Mevcut Maaş: 18.000,00 TL → Zamlı Maaş: 20.935,80 TL

Mevcut Maaş: 19.000,00 TL → Zamlı Maaş: 22.098,90 TL

Emekliye Ocak zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur’lu için enflasyon farkı değişti: İşte 2025 yeni maaş tablosu...

Mevcut Maaş: 20.000,00 TL → Zamlı Maaş: 23.262,00 TL

Mevcut Maaş: 21.000,00 TL → Zamlı Maaş: 24.425,10 TL

Mevcut Maaş: 22.000,00 TL → Zamlı Maaş: 25.588,20 TL

Mevcut Maaş: 23.000,00 TL → Zamlı Maaş: 26.751,30 TL

Mevcut Maaş: 24.000,00 TL → Zamlı Maaş: 27.914,40 TL

Mevcut Maaş: 25.000,00 TL → Zamlı Maaş: 29.077,50 TL

Mevcut Maaş: 26.000,00 TL → Zamlı Maaş: 30.240,60 TL

Mevcut Maaş: 27.000,00 TL → Zamlı Maaş: 31.403,70 TL

Mevcut Maaş: 28.000,00 TL → Zamlı Maaş: 32.566,80 TL

Mevcut Maaş: 29.000,00 TL → Zamlı Maaş: 33.729,90 TL

Emekliye Ocak zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur’lu için enflasyon farkı değişti: İşte 2025 yeni maaş tablosu...

Mevcut Maaş: 30.000,00 TL → Zamlı Maaş: 34.893,00 TL

Mevcut Maaş: 31.000,00 TL → Zamlı Maaş: 36.056,10 TL

Mevcut Maaş: 32.000,00 TL → Zamlı Maaş: 37.219,20 TL

Mevcut Maaş: 33.000,00 TL → Zamlı Maaş: 38.382,30 TL

Mevcut Maaş: 34.000,00 TL → Zamlı Maaş: 39.545,40 TL

Mevcut Maaş: 35.000,00 TL → Zamlı Maaş: 40.708,50 TL

Mevcut Maaş: 36.000,00 TL → Zamlı Maaş: 41.871,60 TL

Mevcut Maaş: 37.000,00 TL → Zamlı Maaş: 43.034,70 TL

Mevcut Maaş: 38.000,00 TL → Zamlı Maaş: 44.197,80 TL

Mevcut Maaş: 39.000,00 TL → Zamlı Maaş: 45.360,90 TL

Mevcut Maaş: 40.000,00 TL → Zamlı Maaş: 46.524,00 TL