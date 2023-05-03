Kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? TEFE TÜFE 2023 Mayıs ayı zam oranı belli oldu mu? İş yeri, dükkan kira zam oranı hesaplama

İş yeri, dükkan mayıs ayı kira artış oranı ne oldu sorusunun cevabı merak ediliyor. Bugün açıklanacak olan nisan ayı enflasyon oranlarıyla birlikte kira zamları netleşecek. Ayrıca 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak. Peki kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? TEFE TÜFE 2023 Mayıs ayı zam oranı belli oldu mu? İş yeri, dükkan kira zam oranı nasıl hesaplanır?