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Haberler Galeri Kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? TEFE TÜFE 2023 Mayıs ayı zam oranı belli oldu mu? İş yeri, dükkan kira zam oranı hesaplama

Kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? TEFE TÜFE 2023 Mayıs ayı zam oranı belli oldu mu? İş yeri, dükkan kira zam oranı hesaplama

Nisan enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak. Vatandaşlar, iş yeri ve konut kira artış oranlarını araştırmaya başladı. Fakat 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenecek konut sözleşmelerinde kira artış oranı bir önceki yılın yüzde 25'ini geçmeyecek. Peki iş yeri, dükkan kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? 2023 Mayıs TEFE TÜFE oranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2023 08:52 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 08:57
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Kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? TEFE TÜFE 2023 Mayıs ayı zam oranı belli oldu mu? İş yeri, dükkan kira zam oranı hesaplama

İş yeri, dükkan mayıs ayı kira artış oranı ne oldu sorusunun cevabı merak ediliyor. Bugün açıklanacak olan nisan ayı enflasyon oranlarıyla birlikte kira zamları netleşecek. Ayrıca 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak. Peki kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? TEFE TÜFE 2023 Mayıs ayı zam oranı belli oldu mu? İş yeri, dükkan kira zam oranı nasıl hesaplanır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? TEFE TÜFE 2023 Mayıs ayı zam oranı belli oldu mu? İş yeri, dükkan kira zam oranı hesaplama

NİSAN ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nisan ayı enflasyon rakamlarını 3 Mayıs Çarşamba günü, saat 10:00'da açıklaması bekleniyor.

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Kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? TEFE TÜFE 2023 Mayıs ayı zam oranı belli oldu mu? İş yeri, dükkan kira zam oranı hesaplama

KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

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Kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? TEFE TÜFE 2023 Mayıs ayı zam oranı belli oldu mu? İş yeri, dükkan kira zam oranı hesaplama

KİRA ARTIŞI UZATILACAK MI?

Yüzde 25 artış oranında sabitlenen kira zammı ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yeni bir düzenlemeye gidileceğini açıklamıştı.

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Kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? TEFE TÜFE 2023 Mayıs ayı zam oranı belli oldu mu? İş yeri, dükkan kira zam oranı hesaplama

Bakan Kurum, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.