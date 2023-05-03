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Kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? TEFE TÜFE 2023 Mayıs ayı zam oranı belli oldu mu? İş yeri, dükkan kira zam oranı hesaplama
Nisan enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak. Vatandaşlar, iş yeri ve konut kira artış oranlarını araştırmaya başladı. Fakat 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenecek konut sözleşmelerinde kira artış oranı bir önceki yılın yüzde 25'ini geçmeyecek. Peki iş yeri, dükkan kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? 2023 Mayıs TEFE TÜFE oranı...