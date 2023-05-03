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Kamu işçilerine toplu sözleşme zam oranı ne zaman belli olur? Tarih belli oldu! Kamu işçilerine zam oranı açıklandı mı?
"Kamu işçilerine zam oranı açıklandı mı? Kamu işçilerine toplu sözleşme zam oranı ne zaman belli olur?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için son düzlüğe girildi. Peki, Kamu işçilerine zam oranı açıklandı mı? Kamu işçilerine toplu sözleşme zam oranı ne zaman belli olur?