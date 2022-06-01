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Kira artış oranı hesaplama nasıl olacak? TÜFE kira hesaplaması kalktı mı? Sabit oran nedir, nasıl uygulanacak?

Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılacak? Devlet, konut sahibini de kiracıyı da mağdur etmeyecek düzenleme üzerinde çalışıyor. Yeni kira düzenlemesinin nasıl olacağı merakla beklenirken, kira artışında hesaplamanın nasıl yapılacağı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından TÜFE'ye göre yapılan artış hesaplamasının kalkıp kalkmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, kira artış oranı hesaplama nasıl olacak? TÜFE kira hesaplaması kalktı mı? Sabit oran nedir, nasıl uygulanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 11:23
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Kira artış oranı hesaplama nasıl olacak? TÜFE kira hesaplaması kalktı mı? Sabit oran nedir, nasıl uygulanacak?

Kira artış oranı hesaplama nasıl olacak? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve ilgili bakanlıklarla ortak bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda yeni kira düzenlemesinden ipuçları gelmeye başladı. Kira artışları ile yeni kiralanacak konutların fiyatlarının nasıl belirleneceği merak edilmeye başlandı. Peki, kira artış oranı hesaplama nasıl olacak? TÜFE kira hesaplaması kalktı mı? Sabit oran nedir, nasıl uygulanacak? İşte son gelişmeler...

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Kira artış oranı hesaplama nasıl olacak? TÜFE kira hesaplaması kalktı mı? Sabit oran nedir, nasıl uygulanacak?

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANACAK? TÜFE KALKTI MI?

Kira artış oranı hesaplamasında TÜFE kaldırıldı. Bu kapsamda yeni kira artışları TÜFE'ye göre değil sabit orana göre belirlenecek. Adalet Bakanı Bozdağ, "Oran üzerinden bir belirleme yapacağız. Miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden bir belirlemenin makul olacağını düşünüyoruz. Oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim. Bu, geçici bir düzenleme olacaktır, altını çizeyim. Kalıcı bir düzenleme değil, geçici bir düzenleme yapacağız. Süre bittikten sonra da bu eski hale devam edeceğiz." diye konuştu.

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Kira artış oranı hesaplama nasıl olacak? TÜFE kira hesaplaması kalktı mı? Sabit oran nedir, nasıl uygulanacak?

SABİT ORAN NEDİR, NASIL UYGULANACAK?

"Değişken bir oran mı olacak?" sorusu üzerine Bozdağ, "Şimdi sabit bir oran olacak. Yine TÜFE vesaire gibi bir esas alınacak ama oran dediğimizde şu anda bu rakamlar yüksek. Bu yüksek rakamların her tarafın kabul edeceği makul bir orana çekilmesi." yanıtını verdi. Makulü, herkesin kabul edebileceği çözümü aradıklarını vurgulayan Bozdağ, "Ev sahiplerinin, talep sahibi olan kiracıların da hukukunu koruyan, külfeti paylaştıran bir formülü ortaya koyacağız." görüşünü paylaştı.

Bekir Bozdağ, denetim mekanizmasının nasıl olacağı konusunda da çalışmaların sürdüğünü aktardı.

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Kira artış oranı hesaplama nasıl olacak? TÜFE kira hesaplaması kalktı mı? Sabit oran nedir, nasıl uygulanacak?

2022 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Nisan ayı enflasyon rakamlarına göre, TÜFE'de nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti.

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Kira artış oranı hesaplama nasıl olacak? TÜFE kira hesaplaması kalktı mı? Sabit oran nedir, nasıl uygulanacak?

2022 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,14, aylık yüzde 5,46 arttı artarken kira artış oranı da belli oldu. Verilere göre kira artışları da on iki aylık ortalamalar olan 29,88 düzeyinde olacak.