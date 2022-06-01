01 Haziran 2022, Çarşamba
Kira artış oranı hesaplama nasıl olacak? TÜFE kira hesaplaması kalktı mı? Sabit oran nedir, nasıl uygulanacak?
Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılacak? Devlet, konut sahibini de kiracıyı da mağdur etmeyecek düzenleme üzerinde çalışıyor. Yeni kira düzenlemesinin nasıl olacağı merakla beklenirken, kira artışında hesaplamanın nasıl yapılacağı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından TÜFE'ye göre yapılan artış hesaplamasının kalkıp kalkmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, kira artış oranı hesaplama nasıl olacak? TÜFE kira hesaplaması kalktı mı? Sabit oran nedir, nasıl uygulanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 01.06.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 11:23
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