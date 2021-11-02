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Haberler Galeri Kira artış oranı belli oldu mu, açıklandı mı? Kasım ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL? İşte, hesaplama yöntemi...

Kira artış oranı belli oldu mu, açıklandı mı? Kasım ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL? İşte, hesaplama yöntemi...

Kira artış oranı belli oldu mu, açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enflasyon oranlarının güncel olarak açıklanmasının ardından kira artış oranının ne kadar olacağı merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan oran için gelecek son dakika bekleniyor. Geçen ay, on iki aylık ortalamalara göre kira zammı %16,42 artış göstermişti. Kiracılar kiralarına gelecek zam için oranı bekliyor. İşte, Kira artış oranı belli oldu mu, açıklandı mı? Kasım ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL? İşte, hesaplama yöntemi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.11.2021 23:29 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 23:29
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Kira artış oranı belli oldu mu, açıklandı mı? Kasım ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL? İşte, hesaplama yöntemi...

Kira artış oranı belli oldu mu, açıklandı mı? Kasım ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her ayın ilk haftasında son dakika olarak duyurulan kira artış oranı için gelecek açıklamalar bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kira zammı, hem kiracılar hem de ev sahipleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, kira artış oranı belli oldu mu, açıklandı mı? Kasım ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL? İşte, hesaplama yöntemi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kira artış oranı belli oldu mu, açıklandı mı? Kasım ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL? İşte, hesaplama yöntemi...

KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira artış oranı açıklanma tarihi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Ekim ayı oranlarıyla birlikte TEFE TÜFE Kasım kira artış oranı ayın 3'nde belli olacak.

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Kira artış oranı belli oldu mu, açıklandı mı? Kasım ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL? İşte, hesaplama yöntemi...

Kira zammı enflasyon verilerinin açıklamasının ardından 3 Kasım 2021 tarihinde belli olacak.

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Kira artış oranı belli oldu mu, açıklandı mı? Kasım ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL? İşte, hesaplama yöntemi...

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı.

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Kira artış oranı belli oldu mu, açıklandı mı? Kasım ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL? İşte, hesaplama yöntemi...

Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.