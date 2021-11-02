Kira artış oranı belli oldu mu, açıklandı mı? Kasım ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL? İşte, hesaplama yöntemi...

Kira artış oranı belli oldu mu, açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enflasyon oranlarının güncel olarak açıklanmasının ardından kira artış oranının ne kadar olacağı merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan oran için gelecek son dakika bekleniyor. Geçen ay, on iki aylık ortalamalara göre kira zammı %16,42 artış göstermişti. Kiracılar kiralarına gelecek zam için oranı bekliyor. İşte, Kira artış oranı belli oldu mu, açıklandı mı? Kasım ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL? İşte, hesaplama yöntemi...