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Haberler Galeri Binlerce personel alımı yapılacak! Başvuru ilanı son dakika yayımlandı! KPSS'den 60 puan almak yeterli olacak...

Binlerce personel alımı yapılacak! Başvuru ilanı son dakika yayımlandı! KPSS'den 60 puan almak yeterli olacak...

AFAD tarafından personel alımı yapılacağı açıklandı. Ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına iş müjdesi. Resmî Gazete'den paylaşılan ilana göre; AFAD'ın taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere bin 101 boş pozisyona, giriş (uygulama ve sözlü) sınavıyla sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapılacak. Yayımlanan ilana başvurmak isteyen adaylar süreci yakından takip ediyor. Diğer yandan adaylar başvuru sürecini yakından takip ediyor. İşte, AFAD personel alımı başvuru şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.11.2021 01:38 Güncelleme Tarihi: 03.11.2021 01:38
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Binlerce personel alımı yapılacak! Başvuru ilanı son dakika yayımlandı! KPSS’den 60 puan almak yeterli olacak...

Binlerce personel alımı yapılacak. Başvuru ilanı son dakika yayımlandı. KPSS'den 60 puan almak yeterli olacak. AFAD tarafından yayımlanan başvuru ilanı sonrasında adaylar detayları merak ediyor. Sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı sınavına başvuruda bulunanlardan, 2020 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı aranıyor. Sizler için ilanın tüm detaylarını haberimizde derledik. İşte, AFAD personel alımı başvuru şartları...

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Binlerce personel alımı yapılacak! Başvuru ilanı son dakika yayımlandı! KPSS’den 60 puan almak yeterli olacak...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı personel alacak. Söz konusu ilan için başvuru şartları ve açık kadrolar belli oldu. Bu doğrultuda AFAD bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Ön Lisans, Lise ve Lisans mezunu adaylar içinden bin 749 personel alınacak.

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Binlerce personel alımı yapılacak! Başvuru ilanı son dakika yayımlandı! KPSS’den 60 puan almak yeterli olacak...

AFAD'a bin 749 sözleşmeli personel Alımı için başvuru süreci 18 Kasım 2021'de başlayacak. Adayların en geç 27 Kasım 2021'e kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Başvurular yalnızca İnternet aracılığıyla Kariyer kapısı üzerinden https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden alınacak.

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Binlerce personel alımı yapılacak! Başvuru ilanı son dakika yayımlandı! KPSS’den 60 puan almak yeterli olacak...

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

648 Sözleşmeli Personel (175 Büro Personeli, 3 Avukat, 61 Sosyal Çalışmacı, 146 Mühendis, 7 Diğer Sağlık Personeli, 5 Veteriner Hekim, 7 Teknisyen, 183 Diğer Sağlık Personeli, 61 Koruma ve Güvenlik Görevlisi) 1101 Arama ve Kurtarma Teknisyeni ( Lise Mezunu 401 ve Ön Lisans mezunu 700 ),

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Binlerce personel alımı yapılacak! Başvuru ilanı son dakika yayımlandı! KPSS’den 60 puan almak yeterli olacak...

UYGULAMALI VE SÖZLÜ SINAV

AFAD'ın yapacağı personel alımı için KPSS değerlendirmesinden sonra uygulamalı ve sözlü sınav yapılacak. Sınavlara ilişkin detaylara kılavuz aracılığıyla paylaşıldı.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

AFAD iki farklı ilan yayımladı. Bu doğrultuda bin 749 kişilik kadro ile alım yapılacak olup genel olarak adaylardan, 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak.