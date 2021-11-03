Binlerce personel alımı yapılacak! Başvuru ilanı son dakika yayımlandı! KPSS'den 60 puan almak yeterli olacak...

AFAD tarafından personel alımı yapılacağı açıklandı. Ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına iş müjdesi. Resmî Gazete'den paylaşılan ilana göre; AFAD'ın taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere bin 101 boş pozisyona, giriş (uygulama ve sözlü) sınavıyla sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapılacak. Yayımlanan ilana başvurmak isteyen adaylar süreci yakından takip ediyor. Diğer yandan adaylar başvuru sürecini yakından takip ediyor. İşte, AFAD personel alımı başvuru şartları...