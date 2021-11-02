Emekliyi kanatsız uçuracak zam! 657 TL hesaplarda olacak! Kasım ve Aralık ayları sonrasında...

Emeklinin merakla beklediği Ocak zammı netleşiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, 3 aylık TÜFE'ye göre yüzde 4.23 olurken, enflasyon tahminine göre artış yüzde 9.17'ye ulaşacak. Maaşlarda 687 liraya varan artış olacak. Ayrıca Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili konunun çözümü için kapsamlı bir çalışma yapılması, kimleri ilgilendirdiğinin tespitinin yapılması ve şartların belirlenmesi gerekiyor. SSK'lılar için ayrı, Bağ-Kur'lular için ayrı, memurlar için ayrı çalışma yapılması bekleniyor. İşte, emeklinin merakla beklediği zam oranı hakkında gelişmeler...