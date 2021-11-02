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Emekliyi kanatsız uçuracak zam! 657 TL hesaplarda olacak! Kasım ve Aralık ayları sonrasında...

Emeklinin merakla beklediği Ocak zammı netleşiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, 3 aylık TÜFE'ye göre yüzde 4.23 olurken, enflasyon tahminine göre artış yüzde 9.17'ye ulaşacak. Maaşlarda 687 liraya varan artış olacak. Ayrıca Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili konunun çözümü için kapsamlı bir çalışma yapılması, kimleri ilgilendirdiğinin tespitinin yapılması ve şartların belirlenmesi gerekiyor. SSK'lılar için ayrı, Bağ-Kur'lular için ayrı, memurlar için ayrı çalışma yapılması bekleniyor. İşte, emeklinin merakla beklediği zam oranı hakkında gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.11.2021 21:32
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Emekliyi kanatsız uçuracak zam! 657 TL hesaplarda olacak! Kasım ve Aralık ayları sonrasında...

Emekliyi kanatsız uçuracak zam. 657 TL hesaplarda olacak. Kasım ve Aralık ayları sonrasında ortaya çıkacak veriler zam oranını belirleyecek. Bu yıl 2 kez zam, 2 kez ikramiye alan emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, Ocak'ta, bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Milyonlarca emekli gözlerini zam hakkında gelecek açıklamalara çevirdi. Beklenen zam oranı hakkında ipıçları da gelmeye başladı. İşte, emekli maaş zammı ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliyi kanatsız uçuracak zam! 657 TL hesaplarda olacak! Kasım ve Aralık ayları sonrasında...

EMEKLİ MAAŞLARINDA EN YÜKSEK MAAŞA 687 TL'LİK ZAM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz ay temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Buna göre, 3 aylık TÜFE oranına bakıldığında zam oranı yüzde 4,23 olurken, 2021 yılının geriye kalan son üç ayında enflasyonun yükselerek rakamın yüzde 9,17'ye çıkacağı ön görüldü.

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Emekliyi kanatsız uçuracak zam! 657 TL hesaplarda olacak! Kasım ve Aralık ayları sonrasında...

Her iki duruma göre hesap yapıldığında en düşük 1500 TL maaş alan bir emekli yüzde 4,23 zam oranı gelirse maaşı 1563 TL olacak. Ancak tahmin edildiği gibi yüzde 9,17 olursa en düşük emekli maaşı 1637 TL'ye yükselecek.

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Emekliyi kanatsız uçuracak zam! 657 TL hesaplarda olacak! Kasım ve Aralık ayları sonrasında...

Hesabı en yüksek emekli maaşından yapacak olursa 7 bin TL emekli maaşı bulunan bir kişi yüzde 4,23 zam ile maaşı 7 bin 296 TL'ye çıkacak, ancak tahmin edilen rakam olan yüzde 9,17 olursa maaşı 7 bin 641 TL'ye kadar yükselecek. Böylece emeklilere şu anda en yüksek 641 TL'lik tam görünüyor.

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Emekliyi kanatsız uçuracak zam! 657 TL hesaplarda olacak! Kasım ve Aralık ayları sonrasında...

SON 3 AYLIK VERİ KALDI

Yukarıda bahsettiğimiz rakamlar temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon rakamlarına göre hesaplanan ve ön görülenlerdir. Net rakam için son aylık veriler kaldı. Yani TÜİK'in ekim, kasım ve aralık aylarındaki enflasyon rakamları ile yapılacak zam netleşecek.