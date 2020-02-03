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KİPTAŞ İstanbul'da 185 bin TL'ye daire satıyor! KİPTAŞ depreme dayanıklı ucuz evler hangi ilçelerde yapılacak?

KİPTAŞ, İstanbul'un birçok yerinde konut yapıyor. Depremin ardından birçok riskli yapı gündeme geldi. Eski ve hasarlı yapıların incelemeleri ve yıkımları sürüyor. Deprem tedirginliği vatandaşları daha dayanıklı ve yeni evlere yönlendiriyor. Bu nedenle herkes bütçesine uygun kralık ve satılık evlere yöneliyor. Ancak emlakçıların bazıları bu durumu fırsata çevirerek fiyatları olması gerekenin üzerine çekiyor. Deprem yönetmelikli ev ilanlarının fiyatlarında artışlar göze çarpıyor. Bu nedenle İstanbul'da yapılacak proje büyük ilgi göreceğe benziyor. Peki, KİPTAŞ depreme dayanıklı ucuz evler hangi ilçelerde yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 03.02.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 10:01
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KİPTAŞ İstanbul'da 185 bin TL'ye daire satıyor! KİPTAŞ depreme dayanıklı ucuz evler hangi ilçelerde yapılacak?

KİPTAŞ İstanbul'da yeni bir projeye başlıyor. Proje kapsamında 272 daire yapılacak ve 185 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılacak. Proje kapsamındaki evler deprem yönetmelikli olması nedeniyle ilgi görüyor. Deprem tedirginliği vatandaşların deprem yönetmelikli evlere geçişini hızlandırırken, emlakçılar bunu fırsata çevirmiş durumda. Kiralık ve satılık evlerin fiyatlarının arttığı görülüyor. Peki, KİPTAŞ depreme dayanıklı ucuz evler hangi ilçelerde yapılacak? Başvurular ne zaman, nereden yapılacak? Kimler projeden yararlanabilecek? İşte detaylar...

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KİPTAŞ İstanbul'da 185 bin TL'ye daire satıyor! KİPTAŞ depreme dayanıklı ucuz evler hangi ilçelerde yapılacak?

185 BİN TL'YE SATILACAK

İstanbul'da ikamet edip evi riskli olanlara Kiptaş 185 bin liraya sıfır konut satışı yapıyor. Kampanyaya göre Çatalca'dan 5. Levent'e kadar 6 farklı projede 272 daire satışa çıkacak.

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KİPTAŞ İstanbul'da 185 bin TL'ye daire satıyor! KİPTAŞ depreme dayanıklı ucuz evler hangi ilçelerde yapılacak?

FARKLI KONSEPTLER

Evler 83 ile 166 metrekare arasında değişecek. 2+1, 3+1 ve 4+1 konsept olarak 272 adet olacak. Enerji kimlik belgesi de dairelerde bulunuyor.

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KİPTAŞ İstanbul'da 185 bin TL'ye daire satıyor! KİPTAŞ depreme dayanıklı ucuz evler hangi ilçelerde yapılacak?

UYGUN ÖDEME KOŞULLARI

Riskli yapılarda yaşayanların kısa sürede güvenli konutlara geçebilmesi için de uygun ödeme koşulları sağlandı. 2+1 daire peşin fiyatına 185 bin liradan satılacak.

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KİPTAŞ İstanbul'da 185 bin TL'ye daire satıyor! KİPTAŞ depreme dayanıklı ucuz evler hangi ilçelerde yapılacak?

60 AY VADE 2456 TL TAKSİTLE

Peşin ödeme imkanı olmayanlar için ise 36 bin 844 lira peşinat ve aylık 2456 lira ödemeyle 60 ay vadeyle konuta sahip olunabilecek. Peşin alımlarda yüzde 10 oranında indirim sağlanacak.