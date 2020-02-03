KİPTAŞ İstanbul'da 185 bin TL'ye daire satıyor! KİPTAŞ depreme dayanıklı ucuz evler hangi ilçelerde yapılacak?

KİPTAŞ, İstanbul'un birçok yerinde konut yapıyor. Depremin ardından birçok riskli yapı gündeme geldi. Eski ve hasarlı yapıların incelemeleri ve yıkımları sürüyor. Deprem tedirginliği vatandaşları daha dayanıklı ve yeni evlere yönlendiriyor. Bu nedenle herkes bütçesine uygun kralık ve satılık evlere yöneliyor. Ancak emlakçıların bazıları bu durumu fırsata çevirerek fiyatları olması gerekenin üzerine çekiyor. Deprem yönetmelikli ev ilanlarının fiyatlarında artışlar göze çarpıyor. Bu nedenle İstanbul'da yapılacak proje büyük ilgi göreceğe benziyor. Peki, KİPTAŞ depreme dayanıklı ucuz evler hangi ilçelerde yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 03.02.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 10:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





