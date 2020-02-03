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Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe hafif düşüş ile başladı. Ons Altın 1590 doların üstündeki seyrini sürdürürken, gram altın 305 TL'nin kapısında. Altın fiyatları küresel risk eşiğinin koronavirüs salgını ile tavan yapması sonrası güç kazanmıştı. Altın 2020 yılına 290 TL bandında girerken, yılın ilk ayında gramda 15 TL gibi yüksek bir artış yaşadı. Uzmanlar risk eşiğinin yüksek kalması durumunda altının yukarı yönlü seyredeceğini ifade ediyor. Peki, altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? İşte güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 03.02.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 09:29
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Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde düşüş eğilimi gösterse de hala kritik seviyenin üstünde. Altın fiyatları 2019'u 290 TL bandında kapatırken, ABD ile İran'ın savaşın eşiğine gelmesi sonrası rekor kırmıştı. Daha sonra yeniden düşen altın fiyatları, koronavirüs salgını sonrası yeniden atak yapt. Altının gram fiyatı 305 TL sınırına dayanırken, Ons fiyatı ise 1590 dolar bandında. Peki, altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? İşte detaylar...

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Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para?

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Orta doğuda gelişen ABD-İran gerginliğiyle 2013'ten beri en yüksek seviyesinde yükselen altında bugün $1547 seviyeleri görülmüştü. Şu an küresel hisse senetleri düşerken altında dalgalanmalar durulmuş gözüküyor.

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Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para?

Hafta boyunca oldukça başta PMI rakamları, TDİ ve Lagarde'ın konuşmaları risk parametrelerini belirleyecek görünüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1590 ve 1595 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerin devamında 1565 ve 1560 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

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Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU (3 ŞUBAT 2020)

GRAM ALTIN FİYATI
304,65
304,88
%0,00

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Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para?

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
304,03
304,08
%-0,42