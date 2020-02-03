Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe hafif düşüş ile başladı. Ons Altın 1590 doların üstündeki seyrini sürdürürken, gram altın 305 TL'nin kapısında. Altın fiyatları küresel risk eşiğinin koronavirüs salgını ile tavan yapması sonrası güç kazanmıştı. Altın 2020 yılına 290 TL bandında girerken, yılın ilk ayında gramda 15 TL gibi yüksek bir artış yaşadı. Uzmanlar risk eşiğinin yüksek kalması durumunda altının yukarı yönlü seyredeceğini ifade ediyor. Peki, altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? İşte güncel altın fiyatları...