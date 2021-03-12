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Kimsenin haberi yok! Başvurana zamlı ve geri ödemesiz yardım! PTT ve ATM üzerinden hesaplara yatıyor...
Pandemi döneminde devlet tarafından destek ödemeleri sürüyor. Bu destekler 2021 yılı içerisinde de artarak devam edecek. Çalışan, çalışmayan hasta olan, engelli, çiftçi, öğrenci ve kadınlara özel yapılan devlet destekleri bulunuyor. Ayrıca ailelere yönelik barınma yardımları da ödemelerin içinde yer alıyor. Ocak ayında yapılan zam sonrasında ödemelerde artış oldu. Bu yardımlardan birçok kişi faydalanamıyor.
Giriş Tarihi: 12.03.2021 18:36 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 18:36
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