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Haberler Galeri Kimsenin haberi yok! Başvurana zamlı ve geri ödemesiz yardım! PTT ve ATM üzerinden hesaplara yatıyor...

Kimsenin haberi yok! Başvurana zamlı ve geri ödemesiz yardım! PTT ve ATM üzerinden hesaplara yatıyor...

Pandemi döneminde devlet tarafından destek ödemeleri sürüyor. Bu destekler 2021 yılı içerisinde de artarak devam edecek. Çalışan, çalışmayan hasta olan, engelli, çiftçi, öğrenci ve kadınlara özel yapılan devlet destekleri bulunuyor. Ayrıca ailelere yönelik barınma yardımları da ödemelerin içinde yer alıyor. Ocak ayında yapılan zam sonrasında ödemelerde artış oldu. Bu yardımlardan birçok kişi faydalanamıyor.

Giriş Tarihi: 12.03.2021 18:36 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 18:36
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Kimsenin haberi yok! Başvurana zamlı ve geri ödemesiz yardım! PTT ve ATM üzerinden hesaplara yatıyor...

Kimsenin haberi yok. Başvurana zamlı ve geri ödemesiz yardım. PTT ve ATM üzerinden hesaplara yatıyor. Devlet desteği ile birçok yardım ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım yapılıyor. Çocuk yardım parası, evlat sahibi olmak isteyen ailelerin doğum ardından maddi yüklerine az da olsa katkı sağlamak adına devlet tarafından yapılan bir ödemedir. Ödemelerden yararlanmak isteyenler için başvuru şartları yakından takip ediliyor. Kurum tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda tespit edilen vatandaşlara ödeme yapılıyor. İşte, devlet destekli yapılan ödemelerin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kimsenin haberi yok! Başvurana zamlı ve geri ödemesiz yardım! PTT ve ATM üzerinden hesaplara yatıyor...

DEVLETTEN ALINABİLECEK DESTEKLER NELERDİR?

Çeyiz yardımı, Nakit para yardımı, Engelli yardımı, Yakacak Yardımı, Evde bakım parası, Yaşlılık maaşı, Elektrik Fatura Desteği, Cenaze yardımı, Doğum parası, süt parası, Rapor parası, Barınma desteği, Pandemi destek ödemesi, Kırsal kalkınma hibeleri, Eğitim Yardımı, Hayvancılık yatırımlarına devlet hibesi, Teknoloji odaklı yatırım hibeleri.

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Kimsenin haberi yok! Başvurana zamlı ve geri ödemesiz yardım! PTT ve ATM üzerinden hesaplara yatıyor...

ANNELERE 1300 TL'YE ULAŞAN ÇOCUK PARASI

Bilindiği üzere devlet tarafından sağlanan ana desteklerden bir tanesi çocuk parası. Devlet bir aile çocuk sahibi olmaya hazırlandığında hem tek seferlik hemde ilerleyen dönemlerde çocuk parası ödemesi yapar.

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Kimsenin haberi yok! Başvurana zamlı ve geri ödemesiz yardım! PTT ve ATM üzerinden hesaplara yatıyor...

Bu ödemelerde esas kural ise çocuğun doğum tarihi olarak belirlenir. Çocuk parası ödemeleri Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmuş her çocuk için ödenir. Ödemeler bu tarihten sonra dünyaya gelen her çocuk için değişiyor.

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Kimsenin haberi yok! Başvurana zamlı ve geri ödemesiz yardım! PTT ve ATM üzerinden hesaplara yatıyor...

DOĞUM PARASI BAŞVURU İŞLEMLERİ

Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmuş ilk çocuk ailelere 300 TL ödeme yapılır. Bu tarihten sonra doğmuş ikinci çocuk ise ödeme tutarı 400 TL olur. Eğer aile Mayıs 2015 tarihinden sonra üçüncü veya daha fazla çocuğunu dünyaya getirmişse ödeme tutarı 600 TL ödeme alır.