Kimsenin haberi yok. Başvurana zamlı ve geri ödemesiz yardım. PTT ve ATM üzerinden hesaplara yatıyor. Devlet desteği ile birçok yardım ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım yapılıyor. Çocuk yardım parası, evlat sahibi olmak isteyen ailelerin doğum ardından maddi yüklerine az da olsa katkı sağlamak adına devlet tarafından yapılan bir ödemedir. Ödemelerden yararlanmak isteyenler için başvuru şartları yakından takip ediliyor. Kurum tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda tespit edilen vatandaşlara ödeme yapılıyor. İşte, devlet destekli yapılan ödemelerin detayları...