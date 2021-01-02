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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri EFT ve havale ile para gönderenler dikkat! Paranız yanabilir! Eğer o bölümü boş bırakırsanız... EFT ve havale ile para gönderenler dikkat! Paranız yanabilir! Eğer o bölümü boş bırakırsanız...
EFT ve havale ile para gönderenler dikkat! Paranız yanabilir! Eğer o bölümü boş bırakırsanız borç olarak yaptığınız gönderimleri, ödeme yapılması durumunda geri almanız zorlaşabilir. Yargıtay, banka üzerinden EFT veya havale yönetmiyle verilen borçların geri ödenmemesine yönelik işlemler için önemli bir karar aldı. Alınan karara göre, borç verirken EFT açıklama kısmına borç olduğuna dair ibare girmek gerekiyor. Emekli olabilmesi için SGK'ya ödemesi amacıyla babasına 16 bin Euro borç veren evlat, babası ölünce annesinden parayı geri istedi. Parayı alamayınca da mahkemenin yolunu tuttu. Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 02.01.2021 22:36
Bankalarda gün içinde milyonlarca vatandaş farklı işlemler yaparak para gönderiyor ve çekiyor. Borç gönderilenler için dikkat edilmesi gereken bir husus gündeme geliyor. Yargıtay; borç vermek maksadıyla yapılan banka havalesinde açıklama kısmına paranın gönderiliş nedeni yazılması gerektiğine hükmetti. Filmlerde yaşanan bir olay sonrasında alınan karar bir anda sosyal medyanın da gündemine düştü. Dekontta havale ile ilgili açıklama olmadığı, bu nedenle de davacı tarafından davaya konu edilen paranın borç olarak gönderildiği iddiasının ispatlanması gerekeceğini savunarak davanın reddini istedi. Mahkeme; davalının 1/4 miras payı oranında davanın kısmen kabulüne hükmetti. Her iki taraf avukatı da mahkeme kararını temyiz edince devreye Yargıtay 13. Hukuk Dairesi girdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR PEKİ NELER YAŞANDI?
Yargıtay'dan 'söz uçar yazı kalır' misali bir karar çıktı. Emekli olabilmesi için SGK'ya ödemesi amacıyla babasına 16 bin Euro borç veren evlat, babası ölünce annesinden parayı geri istedi. Parayı alamayınca da mahkemenin yolunu tuttu.
Davanın temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay; borç vermek maksadıyla yapılan banka havalesinde açıklama kısmına paranın gönderiliş nedeni yazılması gerektiğine hükmetti. Açıklama kısmına yazılmayan detayın "var olan bir borcun ödenmek" maksadıyla kabul edileceği karara bağlandı.
Film senaryosuna konu olabilecek dava süreci; yıllardır emeklilik hayali kuran babanın, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödeyeceği sigorta prim borcunu ödemek için yurt dışında yaşayan oğlundan borç para istemesiyle başladı.
Gurbetçi evlat, babasının talep ettiği 16 bin Euro'yu banka havalesiyle babasına gönderdi. Parayı SGK'ya ödeyen baba emekli olduktan bir süre sonra vefat etti. Anne ise eşinden kalan emeklilik maaşını almaya başladı. Annesine, 'Anne, babama verdiğim borç parayı ödemeyi düşünüyor musun?' diyen evlat, aldığı şok cevapla sarsıldı.