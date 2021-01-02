EFT ve havale ile para gönderenler dikkat! Paranız yanabilir! Eğer o bölümü boş bırakırsanız...

Bankalarda gün içinde milyonlarca vatandaş farklı işlemler yaparak para gönderiyor ve çekiyor. Borç gönderilenler için dikkat edilmesi gereken bir husus gündeme geliyor. Yargıtay; borç vermek maksadıyla yapılan banka havalesinde açıklama kısmına paranın gönderiliş nedeni yazılması gerektiğine hükmetti. Filmlerde yaşanan bir olay sonrasında alınan karar bir anda sosyal medyanın da gündemine düştü. Dekontta havale ile ilgili açıklama olmadığı, bu nedenle de davacı tarafından davaya konu edilen paranın borç olarak gönderildiği iddiasının ispatlanması gerekeceğini savunarak davanın reddini istedi. Mahkeme; davalının 1/4 miras payı oranında davanın kısmen kabulüne hükmetti. Her iki taraf avukatı da mahkeme kararını temyiz edince devreye Yargıtay 13. Hukuk Dairesi girdi.