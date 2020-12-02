Asgari ücret zammı son dakika: 2021 Ocak zammı ile asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit...

Son dakika... 2021 Ocak zammı ile asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret tespiti için görüşmeler 4 Aralık tarihinde başlayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle 4 Aralık'ta yapılacak toplantının internet üzerinden yapılmasına karar verildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek zam oranı için kritik detay enflasyon oluyor. 2021 asgari ücret zammı için yapılacak pazarlıklarda, 'yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 5 maddenin görüşmelerin ana maddesi olması bekleniyor. İşte, 2021 Ocak zammı ile asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit...