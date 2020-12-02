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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Asgari ücret zammı son dakika: 2021 Ocak zammı ile asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit... Asgari ücret zammı son dakika: 2021 Ocak zammı ile asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit...
Son dakika... 2021 Ocak zammı ile asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için görüşmeler 4 Aralık tarihinde başlayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantı salgın sebebiyle çevrimiçi olarak düzenlenecek. Bilindiği üzere asgari ücret zammı sonrasında AGİ'de zamlanmış olacak. İşte, 2021 Ocak zammı ile asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit...
Giriş Tarihi: 02.12.2020 19:41 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 19:56
Son dakika... 2021 Ocak zammı ile asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret tespiti için görüşmeler 4 Aralık tarihinde başlayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle 4 Aralık'ta yapılacak toplantının internet üzerinden yapılmasına karar verildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek zam oranı için kritik detay enflasyon oluyor. 2021 asgari ücret zammı için yapılacak pazarlıklarda, 'yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 5 maddenin görüşmelerin ana maddesi olması bekleniyor. İşte, 2021 Ocak zammı ile asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit...
GALERİ DEVAM EDİYOR ASGARİ ÜCRET 2021 TOPLANTISI NE ZAMAN?
2021 Yılının asgari ücret tutarının belirlenmesi için yapılacak toplantılardan ilki 4 Aralık'ta gerçekleştirilecek. 2021 asgari ücret zammı için yapılacak pazarlıklarda, 'yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 5 maddenin görüşmelerin ana maddesi olacak.
TÜM VATANDAŞLARI İLGİLENDİRİYOR
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları, 4 Aralık'taki ilk toplantıyla başlayacak. Bu yıl, Kovid-19 salgının gölgesinde yapılacak asgari ücret görüşmeleri, tedbirlerden de etkilenecek.
Normal şartlarda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde ayrı ayrı toplanıyor, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyordu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 4 Aralık'taki ilk toplantını bu sene Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda internet ortamında çevrim içi yapılması kararlaştırıldı.
İşçi ve işverenin ev sahipliğinde diğer toplantıların düzenleniş yönteminin ise ilerleyen günlerde netleşeceği öğrenildi.
YENİ ASGARİ ÜCRET, DÖRT TOPLANTININ ARDINDAN BELİRLENİYOR
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.