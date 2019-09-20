Kimlikle başvurmak yeterli! İşte devletin sunduğu karşılıksız destekler

Devletin yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için hazırladığı ve karşılıksız olarak sunulan desteklerden faydalanmak için kimlik ile başvurmak yeterli oluyor. Bu yardımlar, yaşlılara, hastalara, başkasının bakımına muhtaç yani yoksul ya da kimsesi olmayanlara, asker ailelerine, asker çocuğuna, yetime, doğum yapanlara, eşi vefat edene ve aile bütçesine destek olmak isteyen düşük gelirli vatandaşlara kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla sağlanıyor.