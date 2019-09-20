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Kimlikle başvurmak yeterli! İşte devletin sunduğu karşılıksız destekler

Devletin yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için hazırladığı ve karşılıksız olarak sunulan desteklerden faydalanmak için kimlik ile başvurmak yeterli oluyor. Bu yardımlar, yaşlılara, hastalara, başkasının bakımına muhtaç yani yoksul ya da kimsesi olmayanlara, asker ailelerine, asker çocuğuna, yetime, doğum yapanlara, eşi vefat edene ve aile bütçesine destek olmak isteyen düşük gelirli vatandaşlara kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla sağlanıyor.

Giriş Tarihi: 20.09.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 10:44
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Kimlikle başvurmak yeterli! İşte devletin sunduğu karşılıksız destekler

2022 AYLIĞI

Bu kapsamda 5 çeşit aylık bağlanıyor. Bunlar; yaşlı aylığı (65 yaş aylığı), yüzde 40-69 arası engelli aylığı, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı, 18 yaş altı engelli yakını aylığı ve silikozis aylığı. Silikozis aylığı için yeni başvuru alınmıyor. Bu aylıkları almak için muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor.

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Kimlikle başvurmak yeterli! İşte devletin sunduğu karşılıksız destekler

Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri 609 liradan az olması gerekiyor. Bu değerlendirmede ikamet edilen konut hesaplamaya dahil edilmez. Yaşlılara 637 lira, engellilere 483-724 lira arasında ödeme yapılıyor.

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Kimlikle başvurmak yeterli! İşte devletin sunduğu karşılıksız destekler

DUL VE MUHTACA

Eşi vefat eden ve SGK'sı olmayan muhtaç kadınlara aylık 275 TL olmak üzere iki ayda bir 550 TL tutarında yardım aktarılıyor.

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Kimlikle başvurmak yeterli! İşte devletin sunduğu karşılıksız destekler

EV KADINLARINA

Ev kadınlarına kendi işini kurabilmesi için 15 bin liraya kadar faizsiz ve uzun vadeli kredi imkanı tanınıyor. Bu kredi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yoksul ailelere 'Gelir Getirici Projeler' adı altında sağlanıyor. Amaç, yoksul birey ya da hanelerin kendi geçimlerini sağlayacak iş kurmaları ve gelir elde etmeleri.

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Kimlikle başvurmak yeterli! İşte devletin sunduğu karşılıksız destekler

GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS)

Hanedeki kişi başına düşen geliri 852 liranın altında olanlara devlet destekli sağlık hizmeti sağlanıyor. Gelir tespiti için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapılmalı.