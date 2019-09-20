20 Eylül 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Altın fiyatlarında son dakika yükselişi! Gram altın çeyrek altın tam altın ne kadar? 20 Eylül canlı altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Dün de pozitif değerle günü kapatan altının gram fiyatı 275 TL seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatları FED'in faiz kararının ardından yükseliş ivmesi yakaladı. Dünya genelinde faizlerin düşmesi altına yönelimi de artırdı. Uzmanlar altın fiyatlarının uzun vadede kazandıracağını belirtiyor. Peki, gram altın çeyrek altın tam altın ne kadar? İşte 20 Eylül canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 20.09.2019 09:19 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 09:28
  • 1
  • 36
Altın fiyatlarında son dakika yükselişi! Gram altın çeyrek altın tam altın ne kadar? 20 Eylül canlı altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın son işlem gününe pozitif yönlü hareketle başladı. Altın fiyatlarındaki yükseliş dünden itibaren sürerken, gram altın yeniden 275 TL'nin üzerinde işlem görmeye başladı. Altın fiyatlarındaki yükselişin FED'in kararı sonrası güçlenerek devam etmesi bekleniyor. Altın alımının dünya genelinde arttığı da belirtiliyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

  • 2
  • 36
Altın fiyatlarında son dakika yükselişi! Gram altın çeyrek altın tam altın ne kadar? 20 Eylül canlı altın fiyatları

GÜNÜN ALTIN YORUMU

Hafta içerisinde Fed kararı ile birlikte volatilitesi oldukça artan altın fiyatlarında karar ardından aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleşmişti. Fed beklentiler dahilinde 25 baz puanlık faiz indirim yoluna gitse de yetkililerin para politikasında daha da gevşemeye yönelik görüş ayrılıklarının olması altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlenmeleri destekledi. Karar ardından 1483 seviyelerini test eden XAUUSD paritesi bu seviyelerde uzun süre kalmadı ve bu seviyelerden bir miktar toparlanma eğilimleri gerçekleştirdi.

  • 3
  • 36
Altın fiyatlarında son dakika yükselişi! Gram altın çeyrek altın tam altın ne kadar? 20 Eylül canlı altın fiyatları

Haftanın son işlem gününe 1498 seviyelerinde başlangıç yapan altın fiyatlarında dalgalı bir seyir izleniyor. Tüm bunlar ışığında XAUUSD'yi teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1508.22 – 1516.16 – 1527.57 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1497.33 – 1485.92 – 1475.50 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.

  • 4
  • 36
Altın fiyatlarında son dakika yükselişi! Gram altın çeyrek altın tam altın ne kadar? 20 Eylül canlı altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI
275,00
275,21
%0,00

  • 5
  • 36
Altın fiyatlarında son dakika yükselişi! Gram altın çeyrek altın tam altın ne kadar? 20 Eylül canlı altın fiyatları

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
277,03
277,07
%0,53