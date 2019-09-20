Altın fiyatlarında son dakika yükselişi! Gram altın çeyrek altın tam altın ne kadar? 20 Eylül canlı altın fiyatları
Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Dün de pozitif değerle günü kapatan altının gram fiyatı 275 TL seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatları FED'in faiz kararının ardından yükseliş ivmesi yakaladı. Dünya genelinde faizlerin düşmesi altına yönelimi de artırdı. Uzmanlar altın fiyatlarının uzun vadede kazandıracağını belirtiyor. Peki, gram altın çeyrek altın tam altın ne kadar? İşte 20 Eylül canlı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 20.09.2019 09:19Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 09:28