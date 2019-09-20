Altın fiyatlarında son dakika yükselişi! Gram altın çeyrek altın tam altın ne kadar? 20 Eylül canlı altın fiyatları

GÜNÜN ALTIN YORUMU

Hafta içerisinde Fed kararı ile birlikte volatilitesi oldukça artan altın fiyatlarında karar ardından aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleşmişti. Fed beklentiler dahilinde 25 baz puanlık faiz indirim yoluna gitse de yetkililerin para politikasında daha da gevşemeye yönelik görüş ayrılıklarının olması altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlenmeleri destekledi. Karar ardından 1483 seviyelerini test eden XAUUSD paritesi bu seviyelerde uzun süre kalmadı ve bu seviyelerden bir miktar toparlanma eğilimleri gerçekleştirdi.