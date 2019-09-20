Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Akbank konut kredisi faiz oranları 20 Eylül! En düşük kredi faiz oranı ne kadar?

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından bankalardan art arda faiz indirim hamleleri geliyor. Birçok banka konut kredisi faizlerini düşürürken, bazı bankalar tüm kredi çeşitlerinde faiz indirimine gitti. Kredi faiz oranını düşürmeyen banka neredeyse kalmazken, özel bankalar arasında faiz indirim yarışı sürüyor. TEB, Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankalarının ardından en uygun konut kredisi veren bankalar olarak sıralanıyor. 1,20 seviyesinin altına çekilen kredilerin daha da düşmesi muhtemel. 0,99 oranından konut kredisi veren devlet bankalarının da oranı aşağı çekebileceği belirtiliyor. Sizler için kredi faizlerindeki son durumu derledik. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, İNGBank, TEB, Yapıkredi kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 20.09.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 12:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





