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Haberler Galeri Başkan Erdoğan’ın indirim çağrısı bütün Anadolu’ya yayılıyor! Peş peşe kampanya adımları…

Başkan Erdoğan’ın indirim çağrısı bütün Anadolu’ya yayılıyor! Peş peşe kampanya adımları…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en son Kabine Toplantısı'nda güçlü bir şekilde dile getirdiği "enflasyon ile mücadeleye karşı indirim çağrısı" büyük ses getirdi. BİM, A 101, Migros ve Şok gibi firmaların ardından çok sayıda indirim kampanyaları açıklandı. Daha sonra bu zincire Anadolu'da eklendi. İllerin ticaret ve sanayi odaları başkanları, üyelerine çağrıda bulunarak, "Enflasyon için elimizi taşın altına koyalım" mesajını verdiler. İşte son dakika ekonomi haberimizin detayları…

Giriş Tarihi: 14.10.2023 09:50
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Başkan Erdoğan’ın indirim çağrısı bütün Anadolu’ya yayılıyor! Peş peşe kampanya adımları…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın enflasyonla mücadele için indirim kampanyası çağrısı Anadolu'ya yayılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Erdoğan’ın indirim çağrısı bütün Anadolu’ya yayılıyor! Peş peşe kampanya adımları…

Cumhuriyet'in 100. yılında büyük indirim kampanyasına Adana'dan Kayseri'ye, Konya'dan Uşak'a, Ankara'dan Trabzon'a birçok ilden destek açıklamaları geldi.

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Başkan Erdoğan’ın indirim çağrısı bütün Anadolu’ya yayılıyor! Peş peşe kampanya adımları…

Üyelerine indirim çağrısında bulunan illerin ticaret ve sanayi odası başkanları, çağrılarının karşılık bulduğunu vurguluyor.

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Başkan Erdoğan’ın indirim çağrısı bütün Anadolu’ya yayılıyor! Peş peşe kampanya adımları…

"Türkiye Yüzyılı için çok güçlü adımlar arka arkaya atılıyor. Kamu birçok tedbir paketini devreye alıyor. Tüm dünyada olduğunu gibi bu dönemde bizim de en büyük sorunumuz enflasyon. Biz de enflasyonla mücadele için tüm gücümüzle çalışacağız" diyen oda başkanları, indirimlerin vatandaşlar tarafından hissedilmeye başlanacağını vurguladı.

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Başkan Erdoğan’ın indirim çağrısı bütün Anadolu’ya yayılıyor! Peş peşe kampanya adımları…

ADANA ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç: Enflasyonla mücadele için herkesin elini taşın altına sokması gerekiyor. 2 bini aşkın üye sanayicimiz bulunuyor. Tüm sanayicilerimize enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadele etmek için indirim yapması yönünde çağrıda bulunuyoruz. Adanalı sanayicilerimizin bu mücadeleye çok güçlü katkı vermek için elinden geleni sonsuza kadar yapacağına inancımı tam.