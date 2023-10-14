Başkan Erdoğan’ın indirim çağrısı bütün Anadolu’ya yayılıyor! Peş peşe kampanya adımları…

"Türkiye Yüzyılı için çok güçlü adımlar arka arkaya atılıyor. Kamu birçok tedbir paketini devreye alıyor. Tüm dünyada olduğunu gibi bu dönemde bizim de en büyük sorunumuz enflasyon. Biz de enflasyonla mücadele için tüm gücümüzle çalışacağız" diyen oda başkanları, indirimlerin vatandaşlar tarafından hissedilmeye başlanacağını vurguladı.

