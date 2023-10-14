14 Ekim 2023, Cumartesi
Başkan Erdoğan’ın indirim çağrısı bütün Anadolu’ya yayılıyor! Peş peşe kampanya adımları…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en son Kabine Toplantısı'nda güçlü bir şekilde dile getirdiği "enflasyon ile mücadeleye karşı indirim çağrısı" büyük ses getirdi. BİM, A 101, Migros ve Şok gibi firmaların ardından çok sayıda indirim kampanyaları açıklandı. Daha sonra bu zincire Anadolu'da eklendi. İllerin ticaret ve sanayi odaları başkanları, üyelerine çağrıda bulunarak, "Enflasyon için elimizi taşın altına koyalım" mesajını verdiler. İşte son dakika ekonomi haberimizin detayları…
Giriş Tarihi: 14.10.2023 09:50
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