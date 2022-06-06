%35,64 oranı ortaya çıktı! 5 aylık enflasyonla 4 bin 465 TL olacak! En düşük emekli maaşı Temmuz'da ne kadar olacak?

Emekli Temmuz maaşına yönelik açıklamalar yakından takip ediliyor. Emekli zammı için 5 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından veriler kesinleşti. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon rakamları belli oldu. Yapılan maaş farkı hesaplamalarına göre emekliye en az 4 bin 465 TL maaş yolda. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?