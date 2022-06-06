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%35,64 oranı ortaya çıktı! 5 aylık enflasyonla 4 bin 465 TL olacak! En düşük emekli maaşı Temmuz'da ne kadar olacak?

Emekli Temmuz maaşına yönelik açıklamalar yakından takip ediliyor. Emekli zammı için 5 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından veriler kesinleşti. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon rakamları belli oldu. Yapılan maaş farkı hesaplamalarına göre emekliye en az 4 bin 465 TL maaş yolda. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2022 22:35
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%35,64 oranı ortaya çıktı! 5 aylık enflasyonla 4 bin 465 TL olacak! En düşük emekli maaşı Temmuz’da ne kadar olacak?

3600 ek gösterge düzenlenmesinin açıklanmasının ardından maaşlara ne kadar zam yapılacağı merak edilmeye başlandı. Enflasyon rakamlarının netleşmesi ile emekli maaş zammı için ipuçları geliyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına enflasyon rakamları ışığında zam uygulanacak. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık oran da ortaya çıkmış oldu. Peki, emekli Temmuz maaşı ne kadar olacak?

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%35,64 oranı ortaya çıktı! 5 aylık enflasyonla 4 bin 465 TL olacak! En düşük emekli maaşı Temmuz’da ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı için duyuruda bulundu. Buna göre enflasyon yıllık bazda beklentilerin altında yüzde 73,50 düzeyinde gerçekleşirken, 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu.

Milyonlarca emekli ve memurun Temmuz ayında alacakları zam oranlarını belirleyecek olan enflasyon rakamları netleşiyor. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık oran da ortaya çıkmış oldu.

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%35,64 oranı ortaya çıktı! 5 aylık enflasyonla 4 bin 465 TL olacak! En düşük emekli maaşı Temmuz’da ne kadar olacak?

KABİNE ARDINDAN MEMUR EMEKLİSİNE 3600 AÇIKLAMASI!

3600 ek gösterge detayları Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre 600 puan artırıma gidildi. İşte o açıklama:

Bu konu ilk gündeme geldiğinde öğretmen, polis, sağlık çalışanları ve din görevlilerimize Ek Göstergelerini 3600'e çıkarma sözü vermiştik.

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%35,64 oranı ortaya çıktı! 5 aylık enflasyonla 4 bin 465 TL olacak! En düşük emekli maaşı Temmuz’da ne kadar olacak?

Ancak sadece bu kesimlerde artışın memurların arasında adaletsizliğe yol açacağını gördük. Şartlarımızı zorlama pahasına tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık yükseltmeye gittiğini kararlaştırdık.

Ülkemizde 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. Birinci dereceye gelmiş olma şartıyla söz verdiğimiz tüm meslek grubundaki hak sahipleri 3600 Ek Göstergeye yükseltilecektir.

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%35,64 oranı ortaya çıktı! 5 aylık enflasyonla 4 bin 465 TL olacak! En düşük emekli maaşı Temmuz’da ne kadar olacak?

Ek Gösterge düzenlemesi memurlarımızın mevcut maaşlarda küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiye ve maaşlarda ciddi kazanımlar getiriyor.

Yapılan artıştan halen emekli olan kamu görevlilerin maaşlarına yansıtılacaktır. Mülki irade amirleri başta olmak üzere yaptıkları işle özlük hakları arasındaki makas açılan kamu görevlileriyle ilgili iyileştirici düzenlemeyi bu kapsamda gerçekleştireceğiz.