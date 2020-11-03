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03 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kilosunu 3.5 liradan satıp ayda 5 bin TL alıyorlar! Köylünün geçim kaynağı oldu! Yaprağı işleyerek... Kilosunu 3.5 liradan satıp ayda 5 bin TL alıyorlar! Köylünün geçim kaynağı oldu! Yaprağı işleyerek...
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde yaşayan iş insanı Zekai Kamitoğlu, tarımsal kalkınma kooperatifiyle planlı şekilde toplanan defne yaprağını işleyerek dünya pazarına ihraç ediyor. Çatalağzı beldesi ve çevresinde yaşayan köylülerin geçim kaynağı haline gelen ürün, özellikle kozmetik ve savunma sanayinde kullanılmaya başladı. Defne yaprağını kilosu 3,5 liradan satan köylüler, ayda 5 bin liraya kadar gelir elde edebiliyor.
Giriş Tarihi: 03.11.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 17:26
Batı Karadeniz kıyılarında yetişen defne ağaçları son dönemde bölge halkının önemli geçim kaynağı oluyor. Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesine kurulan tarımsal kalkınma kooperatifiyle planlı şekilde toplanmaya başlanan defne yaprağı, büyükşehirlerde bulunan fabrikalara gönderilerek kurutuluyor. Daha sonra işlenen ürün birçok ürünün yapımında kullanılıyor. İş insanı Zekai Kamitoğlu, defne yaprağını işleyerek, dünya pazarına ihraç ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İş insanı Zekai Kamitoğlu'nun, yaklaşık 2 yıl önce Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kurduğu bölgenin ilk defne yaprağı kurutma tesisiyle planlı şekilde toplanan defne yaprakları, kurutulup, dallarından ayrıldıktan sonra ihraç edilmeye hazır hale getiriliyor.
Kurutulan yapraklar, kozmetik, ilaç ve gıda sektöründe kullanılmak üzere Türkiye'deki firmaların yanı sıra Amerika, Çin ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor.
'EKONOMİYE KAZANDIRILMAMIŞ BİR ÜRÜNDÜ'
İş insanı Zekai Kamitoğlu, defne ağacının en çok Batı Karadeniz bölgesinde bulunduğunu, orman köylüsünün önemli gelir kaynağı haline geldiğini belirterek, "Zonguldak'ta da bu konuda profesyonel anlamda bir işletme yoktu. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Ticaret ve Sanayi Odası olarak yoğun bir çalışma yapıldı. Bizim bölgemizde defne rekoltesinin çok yüksek olduğunu gördük. Bunun için bir tesis kurduk...
Teknolojik olarak Türkiye'de veya dünyada çok fazla örneği olmadığı için makineleşme konusunda bir gelişim yok. Daha çok ilkel şartlarda işlenen bir ürün. Defne bitkisi yıllardır bizim Batı Karadeniz ormanlarında kendi döngüsünü sağlayan, ama hiçbir şekilde ekonomiye kazandırılmayan bir üründü. Bizim çalışmalarımızla birlikte bu konuda hem istihdama hem de Türkiye ekonomisine katkı için yoğun bir çalışma içindeyiz" dedi.