Kilosunu 3.5 liradan satıp ayda 5 bin TL alıyorlar! Köylünün geçim kaynağı oldu! Yaprağı işleyerek...

Teknolojik olarak Türkiye'de veya dünyada çok fazla örneği olmadığı için makineleşme konusunda bir gelişim yok. Daha çok ilkel şartlarda işlenen bir ürün. Defne bitkisi yıllardır bizim Batı Karadeniz ormanlarında kendi döngüsünü sağlayan, ama hiçbir şekilde ekonomiye kazandırılmayan bir üründü. Bizim çalışmalarımızla birlikte bu konuda hem istihdama hem de Türkiye ekonomisine katkı için yoğun bir çalışma içindeyiz" dedi.