ANA SAYFA
Emekliye 2021 yılında zam üstüne zam müjdesi! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon oranları...
SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Yaklaşık 13 milyon emeklinin merakla beklediği zam için açıklamalar gelmeye başladı. Temmuz ayında maaşlara yansıyan 5.75 oranında zam sonrasında, yılın ikinci yarısında ortaya çıkacak enflasyon rakamları merak ediliyor. Ekonomi uzmanları tarafından yıl sonunda ortaya çıkacak zam beklentileri vatandaşlar ile paylaşılıyor. Emekli vatandaşlara Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez zam uygulanıyor. İşte, SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon oranları...
Giriş Tarihi: 03.11.2020 18:37 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 18:43
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13