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Haberler Galeri Emekliye 2021 yılında zam üstüne zam müjdesi! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon oranları...

Emekliye 2021 yılında zam üstüne zam müjdesi! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon oranları...

SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Yaklaşık 13 milyon emeklinin merakla beklediği zam için açıklamalar gelmeye başladı. Temmuz ayında maaşlara yansıyan 5.75 oranında zam sonrasında, yılın ikinci yarısında ortaya çıkacak enflasyon rakamları merak ediliyor. Ekonomi uzmanları tarafından yıl sonunda ortaya çıkacak zam beklentileri vatandaşlar ile paylaşılıyor. Emekli vatandaşlara Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez zam uygulanıyor. İşte, SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon oranları...

Giriş Tarihi: 03.11.2020 18:37 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 18:43
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Emekliye 2021 yılında zam üstüne zam müjdesi! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon oranları...

Emeklilerin merakla beklediği 2021 Ocak zammı hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ekim ayı enflasyon kararının açıklanmasının ardından kafalarda zamla ilgili fikirler oluşmaya başladı. SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yaklaşık 13 milyon emekliyi ilgilendiren zam görüşmelerinin kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. Ocak ayında belirlenecek zam miktarı sonrasında en düşük emekli maaşıda belli olacak. Gelişmeleri ahaber.com.tr olarak yakından takip ediyor. İşte, Ocak 2021 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 2021 yılında zam üstüne zam müjdesi! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon oranları...

2021 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.

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Emekliye 2021 yılında zam üstüne zam müjdesi! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon oranları...

Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkacak.

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Emekliye 2021 yılında zam üstüne zam müjdesi! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon oranları...

En düşük maaş buna göre memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da bu oranda artacak.

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Emekliye 2021 yılında zam üstüne zam müjdesi! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon oranları...

AİLE VE ÇOCUK YARDIMI ZAMLANACAK

Eş yardımı 351,09 liradan 364,40 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,16 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,08 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur, aylık 505,55 lira yerine 524,72 lira alacak.

DOKTORA ZAM

Memur maaş katsayısı yüzde 4.68 artarsa, aylık ilave ödeme uzman olmayan doktorlarda 2 bin 101, uzman doktorlarda ise 2 bin 748 liraya çıkacak.