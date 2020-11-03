0,88 faiz müjdesi! Kendi evini yapmak isteyene devlet desteği! İşte kredi veren bankalar...

Evlerini kendileri yapmak isteyenlere devlet desteği sunuluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan konun detaylarını sizler için araştırdık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen konut kredisi desteği kapsamında bankalarca, güçlendirme kredisi, konut yapım kredisi, konut edinme kredisi, işyeri yapım kredisi ve işyeri edinme kredisi olmak üzere 5 farklı kategoride 0,88 seviyesinden başlayan oranlarla kredi desteği sağlanıyor.