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03 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 0,88 faiz müjdesi! Kendi evini yapmak isteyene devlet desteği! İşte kredi veren bankalar... 0,88 faiz müjdesi! Kendi evini yapmak isteyene devlet desteği! İşte kredi veren bankalar...
Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından kendi evini yapmak isteyenlere kredi faiz desteği geliyor. Konutunu ve işyerlerini kendisi yapmak isteyen hak sahiplerine anlaşmalı bankalardan kullanacakları kredilere faiz desteği veriliyor. Bankaların listesi bakanlığın resmi internet sitesinde yer alıyor. İşte konut kredi desteğinden yararlanmak isteyenler için bankaların listesi...
Giriş Tarihi: 03.11.2020 15:59 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 16:02
Evlerini kendileri yapmak isteyenlere devlet desteği sunuluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan konun detaylarını sizler için araştırdık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen konut kredisi desteği kapsamında bankalarca, güçlendirme kredisi, konut yapım kredisi, konut edinme kredisi, işyeri yapım kredisi ve işyeri edinme kredisi olmak üzere 5 farklı kategoride 0,88 seviyesinden başlayan oranlarla kredi desteği sağlanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Konutunu veya işyerini kendi imkânları ile yapmak ya da edinmek isteyen hak sahiplerine, anlaşmalı bankalardan kullanacakları kredilere faiz desteği veriliyor. Banka bilgileri bakanlığın internet sitesinde yer alıyor.
Bankaların konut kredisi faiz oranlarında yaşanan yükseliş hızlanırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 16 banka ile protokol imzalamıştı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen konut kredisi desteği kapsamında bankalarca, güçlendirme kredisi, konut yapım kredisi, konut edinme kredisi, işyeri yapım kredisi ve işyeri edinme kredisi olmak üzere 5 farklı kategoride 0,88 seviyesinden başlayan oranlarla kredi desteği sağlanıyor.
1- Akbank T.A.Ş.
2- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
3- Alternatif Bank A.Ş.
4- Denizbank A.Ş.
5- QNB Finansbank A.Ş.
6- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.