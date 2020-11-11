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11 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kilosu 7 bin TL! Bu iş için mesleğini bıraktı! Servet sahibi olabilirsiniz... Kilosu 7 bin TL! Bu iş için mesleğini bıraktı! Servet sahibi olabilirsiniz...
Kilosu 7 bin TL! Bu iş için mesleğini bıraktı! Servet sahibi olabilirsiniz. Niğde'de matematik öğretmenliği yapan Ayhan Güngör, kısa süre önce hobi olarak başladığı arıcılığı meslek haline getirdi. Bal yanında arı sütü üretimi yapan Güngör, kilosunu 7 bin TL'ye satıyor. Bir çok sağlık sorununa iyi gelen arı sütünün en önemli özelliği bağışıklık sistemini güçlendirmesi oluyor. Ayhan Güngör, "Bal üretimimiz de var ancak arı sütü üzerine daha yoğun çalışıyoruz. Arı sütünü Niğde'de ilk kez biz ürettik. Geçen yıl 7 kilo 500 gram ürün alırken bu yıl 10 kilo üretmeyi planlıyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 11.11.2020 18:53 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 19:01
Niğde'de hobi olarak başladığı arıcılık görevini yerine getiren Ayhan Güngör, değeri geç anlaşılan ürünü arı sütünü üretmeye başladı. Niğde'de, birçok okulda matematik öğretmenliği yapan Ayhan Güngör (40), hobi olarak başladığı arıcılığı meslek haline getirdi. Sabah 7.00'de çalışmaya başlayan çift, 250 kovandan bal, 100 kovandan ise süt hasat etmek için mesai yapıyor. Titizlikle çalışan çift, arı sütünün kilosunu 7 bin TL'ye satıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Niğde'de çeşitli okullarda matematik öğretmenliği yapan Ayhan Güngör, 6 yıl önce hobi olarak arıcılığa başladı.
Hobisinden keyif alan ve para kazanmaya başlayan Güngör, 5 yıl önce mesleğini bırakarak ev kadını eşi Ayşegül Güngör (38) ile birlikte arıcılığa devam etti.
Çalışmalarını geliştiren Güngör çifti, günümüzde 350 kovan arıyla bal ve arı sütü üretimi yapıyor.
Sabah 7.00'de çalışmaya başlayan çift, 250 kovandan bal, 100 kovandan ise süt hasat etmek için mesai yapıyor. Titizlikle çalışan çift, arı sütünün kilosunu 7 bin TL'ye satıyor.