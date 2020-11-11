Kilosu 7 bin TL! Bu iş için mesleğini bıraktı! Servet sahibi olabilirsiniz...

Kilosu 7 bin TL! Bu iş için mesleğini bıraktı! Servet sahibi olabilirsiniz. Niğde'de matematik öğretmenliği yapan Ayhan Güngör, kısa süre önce hobi olarak başladığı arıcılığı meslek haline getirdi. Bal yanında arı sütü üretimi yapan Güngör, kilosunu 7 bin TL'ye satıyor. Bir çok sağlık sorununa iyi gelen arı sütünün en önemli özelliği bağışıklık sistemini güçlendirmesi oluyor. Ayhan Güngör, "Bal üretimimiz de var ancak arı sütü üzerine daha yoğun çalışıyoruz. Arı sütünü Niğde'de ilk kez biz ürettik. Geçen yıl 7 kilo 500 gram ürün alırken bu yıl 10 kilo üretmeyi planlıyoruz" dedi.