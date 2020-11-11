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11 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye 355 TL intibak müjdesi! İntibak zammı sonrasında emekli maaşı ne kadar olacak? Tüm detaylar... Emekliye 355 TL intibak müjdesi! İntibak zammı sonrasında emekli maaşı ne kadar olacak? Tüm detaylar...
Son dakika... Milyonlarca emeklinin merakla beklediği intibak zammı hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Geçmişte 2000 yılı öncesi emekliler için yapılan intibak düzenlemesi sonrasında, 2000 yılı sonrasında emekli olanlar içinde aynı beklenti ortaya çıkıyor. ahaber.com.tr olarak emeklilerin beklediği intibak zammı hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. İşte, intibak zammı sonrasında emekli maaşı ne kadar olacak? Tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 11.11.2020 17:53 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 17:59
İntibak zammı sonrasında emekli maaşı ne kadar olacak? İntibak yasası kimleri kapsıyor? Sorularının cevapları yaklaşık 5 milyon emeklinin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar, intibak yasası düzenlemesi hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Taleple aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum farklılıklarından kaynaklanan maaş farkının giderilmesi yönündeki talepler sürüyor. İşte, intibak zammı sonrasında emekli maaşı ne kadar olacak? Tüm detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?
2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar için gelen intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlar için de yapılması bekleniyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmese de, iddialara göre intibak zammının maaşlara yansıtılması bekleniyor.
Eğer bu talep hayata geçerse maaşlar üzerinde 355 TL ye varan artışlar gözlenecek.
İNTİBAK TALEBİ GÜNDEME TAŞINDI
2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar tarafından intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.
SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.