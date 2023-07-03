Kıdem tazminatında tavan yükseliyor! Kimler kıdem tazminatı alır? Merak edilen sorular yanıt buldu

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 5 TEMMUZ'DA NETLEŞECEK MEMUR, EMEKLİ ZAMMIYLA BİRLİKTE YÜKSELECEK Mİ?

Bu yıl için kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira olarak belirlendi. Bu miktarı Hazine ve Maliye Bakanlığı her yıl memur maaş katsayılarına göre belirliyor. Bu tutar 30 Haziran'a kadar geçerli olup açıklanacak memur zammıyla birlikte bu hafta yeniden güncellenecek. İşverenin kıdem tazminatı tavan miktarı üzerinde ödeme yapmasında da bir engel bulunmuyor. Kıdem tazminatının tavana kadar olan kısmı için sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor.