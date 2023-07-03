03 Temmuz 2023, Pazartesi
Kıdem tazminatında tavan yükseliyor! Kimler kıdem tazminatı alır? Merak edilen sorular yanıt buldu
Milyonlarca çalışanın güvencesi olan "kıdem tazminatı", EYT düzenlemesinden yararlanıp emekli olan 1,7 milyon vatandaşın da merak ettiği konuların başında geliyor. Yılbaşı itibarıyla 19 bin 982 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı bu hafta netleşecek memur zammıyla yeniden belirlenecek. Hem EYT'lilerin hem de çalışanların kıdem tazminatı yükselecek.
Giriş Tarihi: 03.07.2023 06:58 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 06:58
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