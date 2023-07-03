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Kıdem tazminatında tavan yükseliyor! Kimler kıdem tazminatı alır? Merak edilen sorular yanıt buldu

Milyonlarca çalışanın güvencesi olan "kıdem tazminatı", EYT düzenlemesinden yararlanıp emekli olan 1,7 milyon vatandaşın da merak ettiği konuların başında geliyor. Yılbaşı itibarıyla 19 bin 982 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı bu hafta netleşecek memur zammıyla yeniden belirlenecek. Hem EYT'lilerin hem de çalışanların kıdem tazminatı yükselecek.

Sabah
Giriş Tarihi: 03.07.2023 06:58 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 06:58
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Kıdem tazminatında tavan yükseliyor! Kimler kıdem tazminatı alır? Merak edilen sorular yanıt buldu

Milyonlarca çalışanın güvencesi olan "kıdem tazminatı", EYT düzenlemesinden yararlanıp emekli olan 1,7 milyon vatandaşın da merak ettiği konuların başında geliyor. Brüt ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı tutarı, her yıl ocak ve temmuz aylarında belirlenen tavandan belirleniyor.

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Kıdem tazminatında tavan yükseliyor! Kimler kıdem tazminatı alır? Merak edilen sorular yanıt buldu

Ara zamla asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 13 bin 414 liraya çıktı. Kıdem tazminat tavanının en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Yılbaşı itibariyle 19 bin 982 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı da bu hafta netleşecek memur zammıyla yeniden belirlenecek.

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Kıdem tazminatında tavan yükseliyor! Kimler kıdem tazminatı alır? Merak edilen sorular yanıt buldu

Emekli olduktan sonra kıdem tazminatı almadan çalışmaya devam edenler ilerleyen dönemde ister işi bıraksın isterse işine son verilsin kıdem tazminatı son alınan brüt ücret üzerinden alacak. Hamilelik ve doğum nedeniyle işten ayrılma, ücret artışında anlaşmazlık nedeniyle istifada tazminat hakkı doğmuyor.

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Kıdem tazminatında tavan yükseliyor! Kimler kıdem tazminatı alır? Merak edilen sorular yanıt buldu

Kurum ve sandıklardan toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılma kıdem tazminatına hak kazanma hali kabul ediliyor. Evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde sözleşmesini fesheden kadın çalışan kıdemini alabiliyor.

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş, EYT'li ve çalışanların kıdem tazminatına ilişkin merak ettiği bazı soruları şu şekilde yanıtladı:

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Kıdem tazminatında tavan yükseliyor! Kimler kıdem tazminatı alır? Merak edilen sorular yanıt buldu

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 5 TEMMUZ'DA NETLEŞECEK MEMUR, EMEKLİ ZAMMIYLA BİRLİKTE YÜKSELECEK Mİ?
Bu yıl için kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira olarak belirlendi. Bu miktarı Hazine ve Maliye Bakanlığı her yıl memur maaş katsayılarına göre belirliyor. Bu tutar 30 Haziran'a kadar geçerli olup açıklanacak memur zammıyla birlikte bu hafta yeniden güncellenecek. İşverenin kıdem tazminatı tavan miktarı üzerinde ödeme yapmasında da bir engel bulunmuyor. Kıdem tazminatının tavana kadar olan kısmı için sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor.