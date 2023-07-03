03 Temmuz 2023, Pazartesi
Emekliye üçlü zam müjdesi! Kademeli zam kök aylık üzerinden yapılacak | İşte olası senaryolar
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranını netleştirecek 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Yüzde 20 civarında beklenen enflasyon farkına asgari ücrette olduğu gibi refah payı eklenirken, SSK, Bağ-Kur emeklisine yaklaşık yüzde 30-35 zam bekleniyor.
Giriş Tarihi: 03.07.2023 06:58 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 06:58
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