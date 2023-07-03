Emekliye üçlü zam müjdesi! Kademeli zam kök aylık üzerinden yapılacak | İşte olası senaryolar

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları da en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, emekli aylıklarına refah payı eklenmesi ve kademeli zamma ilişkin çalışmayı tamamladı. Konuya ilişkin torba yasa teklifi bu hafta Meclis'e geliyor.