03 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekliye üçlü zam müjdesi! Kademeli zam kök aylık üzerinden yapılacak | İşte olası senaryolar

Emekliye üçlü zam müjdesi! Kademeli zam kök aylık üzerinden yapılacak | İşte olası senaryolar

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranını netleştirecek 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Yüzde 20 civarında beklenen enflasyon farkına asgari ücrette olduğu gibi refah payı eklenirken, SSK, Bağ-Kur emeklisine yaklaşık yüzde 30-35 zam bekleniyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 03.07.2023 06:58 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 06:58
  • 1
  • 15
Emekliye üçlü zam müjdesi! Kademeli zam kök aylık üzerinden yapılacak | İşte olası senaryolar

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları da en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, emekli aylıklarına refah payı eklenmesi ve kademeli zamma ilişkin çalışmayı tamamladı. Konuya ilişkin torba yasa teklifi bu hafta Meclis'e geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Emekliye üçlü zam müjdesi! Kademeli zam kök aylık üzerinden yapılacak | İşte olası senaryolar

KADEMELİ ZAM KÖK AYLIK ÜZERİNDEN

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Kademeli zam, refah payı artışı ve enflasyon zammı ile birlikte temmuz ayında emeklilere üçlü bir zam yapılması planlanıyor. En düşük emekli aylığı 7500 lira olurken Temmuz zammı kök maaş üzerinden yapılacak.

  • 3
  • 15
Emekliye üçlü zam müjdesi! Kademeli zam kök aylık üzerinden yapılacak | İşte olası senaryolar

Kademeli maaş artışı bu kök aylıklar üzerinden yapılacak. Örneğin, kök aylığı 3500 liranın Altında olanlara 50, 3500 -5500 lira arasındakilere yüzde 45, 5500-7500 lira arasındakilere yüzde 40, 7500-10 bin lira arasındakilere yüzde 35 gibi azalan oranda bir zam belirlenecek.

  • 4
  • 15
Emekliye üçlü zam müjdesi! Kademeli zam kök aylık üzerinden yapılacak | İşte olası senaryolar

Yapılan zam sonrası kök aylığı 7500 liranın altında kalanlar, yine 7500 lira aylık almaya devam edecek. Emekli aylıklarına yapılacak kademeli artış prim günü ile emekli aylığı arasında ortaya çıkan belirgin farkı da telafi edecek.

  • 5
  • 15
Emekliye üçlü zam müjdesi! Kademeli zam kök aylık üzerinden yapılacak | İşte olası senaryolar

Yapılacak zamdan emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ile emekli olanlar için bir ayırım söz konusu olmayacak.