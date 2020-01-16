Kıdem tazminatına 5.49 zam! Asgari ücret kıdem tazminatı ne kadar? Kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu?

Kıdem tazminatı işçinin işverene karşı en büyük yasal hakkı konumunda. İşçi işten atılması durumunda çalıştığı her yıla bir brüt ücret maaş alır. Ayrıca iş araması için süre verilmemiş ise ihbar tazminatı da alır. İşçi, işveren tarafından haksız bir suçlama ile işten atılmış ise işe iade davası açarak işten ayrı kaldığı sürelerin parasını da alma şansına sahip. Kıdem tazminatı yalnızca işten atılana varilmiyor. Ayrıca haklı fesih durumlarında da kıdem tazminatı mahkeme yolu ile alınabiliyor. İş mahkemeleri, işçilerin haklarını koruma yolunda emsal kararlar verebiliyor. Kıdem tazminatı her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 2 kez zamlanıyor. Kıdem tazminatına son olarak yüzde 5.49 zam yapıldı. İşten ayrılan bir kişinin alacağı tavan ve taban tazminat rakamları bu oranda zamlandı. Peki, asgari ücret kıdem tazminatı ne kadar? Kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu? İşte güncel kıdem tazminatı rakamları ve tüm detaylar...

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