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Kıdem tazminatına 5.49 zam! Asgari ücret kıdem tazminatı ne kadar? Kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu?

Kıdem tazminatı işçinin işverene karşı en büyük yasal hakkı konumunda. İşçi işten atılması durumunda çalıştığı her yıla bir brüt ücret maaş alır. Ayrıca iş araması için süre verilmemiş ise ihbar tazminatı da alır. İşçi, işveren tarafından haksız bir suçlama ile işten atılmış ise işe iade davası açarak işten ayrı kaldığı sürelerin parasını da alma şansına sahip. Kıdem tazminatı yalnızca işten atılana varilmiyor. Ayrıca haklı fesih durumlarında da kıdem tazminatı mahkeme yolu ile alınabiliyor. İş mahkemeleri, işçilerin haklarını koruma yolunda emsal kararlar verebiliyor. Kıdem tazminatı her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 2 kez zamlanıyor. Kıdem tazminatına son olarak yüzde 5.49 zam yapıldı. İşten ayrılan bir kişinin alacağı tavan ve taban tazminat rakamları bu oranda zamlandı. Peki, asgari ücret kıdem tazminatı ne kadar? Kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu? İşte güncel kıdem tazminatı rakamları ve tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 16.01.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 10:12
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Kıdem tazminatına 5.49 zam! Asgari ücret kıdem tazminatı ne kadar? Kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu?

Kıdem tazminatına 5.49 oranında zam geldi. İşçiler 2020 yılında alacakları kıdem tazminatlarını yeni tarifeler üzerinden alacak. Hesaplamalarda yeni rakamların gözardı edilmesi halinde işçilerin kıdem tazminatları az yatabilir. İşçinin işten atılması halinde ödenen kıdem tazminatı, haklı fesih hallerinde de ödeniyor. Ayrıca ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı ve işe iade gibi ödenekler de mahkemelerde açılan davalar ile alınabiliyor. Peki, asgari ücret kıdem tazminatı ne kadar? Kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu? İşte kıdem tazminatı ile ilgili bilgiler...

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Kıdem tazminatına 5.49 zam! Asgari ücret kıdem tazminatı ne kadar? Kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu?

YÜZDE 5.49 ORANINDA ZAMLANDI

Kıdem tazminatı yüzde 5.49 oranında zamlandı. 2020 yılı kıdem tazminatı tavan ve taban rakamlarının belli olmasının ardından işten çıkanlara yeni ücretlerin ödenmesi gerekiyor. Önce kıdem tazminatı alma şartlarına bakalım...

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Kıdem tazminatına 5.49 zam! Asgari ücret kıdem tazminatı ne kadar? Kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu?

KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI NELER?

Kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmek için, aynı işverene bağlı işyerlerinde en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Kıdem tazminatı emekli olunduğunda, işveren işten attığında, işçi haklı bir nedenle iş akdini feshettiğinde alınabiliyor. Ayrıca, yaş dışındaki emeklilik koşulları yerine getirildiğinde işçi işten ayrılarak kıdem tazminatı alabiliyor. İstisnai olarak erkek işçiler askere giderken, kadınlar da evlendiklerinde bir yıl içinde işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor.

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Kıdem tazminatına 5.49 zam! Asgari ücret kıdem tazminatı ne kadar? Kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu?

Yaş dışındaki emeklilik koşullarını doldurmak suretiyle, örneğin 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe girip 15 yıl sigortalılık 3600 prim gününü tamamlamış olanlar kendi istekleriyle işten ayrılırken kıdem tazminatını alabiliyorlar. Bu durumda olan ve brüt ücreti tavanı aşan kişiler, yılın ocak ve temmuz aylarında ayrıldıklarında daha yüksek kıdem tazminatı alabilirler. Özellikle çalışma süresi uzun olan kişilerin kıdem tazminatı tavanına dikkat etmeleri gerekiyor.

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Kıdem tazminatına 5.49 zam! Asgari ücret kıdem tazminatı ne kadar? Kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu?

Brüt ücreti tavanın altında bulunan kişiler için ne zaman ayrılacakları fark etmiyor.

Asgari ücretle çalışanlar için en ideal dönem ise her yılın ocak ayı. Asgari ücret son yıllarda sadece ocak aylarında artırıldığı için, bu ayda işten ayrılanlar daha yüksek kıdem tazminatı alırlar. Örneğin 2019'da kıdem tazminatı yüzde 26 oranında artırıldı. Asgari ücret ile çalışan işçi 2018'in aralık ayı yerine 2019'un ocak ayında ayrılmayı tercih ettiğinde yüzde 26 oranında daha fazla kıdem tazminatı aldı.