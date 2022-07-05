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Haberler Galeri 4A, 4B, 4C emekli enflasyon farkı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatar?

4A, 4B, 4C emekli enflasyon farkı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatar?

Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Temmuz ayı ile birlikte milyonlarca memur ve emeklinin maaşında artış yaşandı. Bu hafta bayram ikramiyelerini ceplerine koyacak olan emekliler, zamlı aylıkların da yatacağı tarihi araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 4A, 4B, 4C emekli enflasyon farkı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatar? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2022 16:31
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4A, 4B, 4C emekli enflasyon farkı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatar?

SSK ve Bağ-Kur emekli enflasyon farkı ne zaman yatacak? 4 Temmuz'da açıklanan 6 aylık enflasyon oranı ile birlikte emekliler ve memurların da 2022'nin ikinci altı ayında geçerli olacak yeni maaşları belli oldu. 6 aylık enflasyonun yüzde 42,35 olarak gerçekleşmesinin sonunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 oranında artış aldılar. Peki, 4A, 4B, 4C emekli enflasyon farkı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatar? İşte ödeme takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4A, 4B, 4C emekli enflasyon farkı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatar?

4A, 4B, 4C EMEKLİ ENFLASYON FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur emeklileri (4C) bu ayın maaşlarını aldılar. Onlara zam farkları bu ay içinde yatırılacak. Kesin tarihler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.

SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklileri ise yeni maaşlarını 17 Temmuz'dan itibaren hesaplarındaa görecekler.

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4A, 4B, 4C emekli enflasyon farkı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatar?

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

SSK'lı yeni adı ile 4A sigorta kolu üzerinden emekli olanlar ve 4B yani Bağkur'dan emekli olanların emekli maaşı ödemeleri tahsin numarasının son hanesine göre yapılıyor.

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4A, 4B, 4C emekli enflasyon farkı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatar?

SSK'LI (4A)

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

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4A, 4B, 4C emekli enflasyon farkı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatar?

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,