4A, 4B, 4C emekli enflasyon farkı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatar?

Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Temmuz ayı ile birlikte milyonlarca memur ve emeklinin maaşında artış yaşandı. Bu hafta bayram ikramiyelerini ceplerine koyacak olan emekliler, zamlı aylıkların da yatacağı tarihi araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 4A, 4B, 4C emekli enflasyon farkı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatar? İşte haberin detayları...