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Kıdem tazminatı tavanı 2023 ne kadar? Yeni yıl tazminat HESAPLAMA! 10 yıl çalışan ne kadar tazminat alacak?

İşten çıkarılan ya da geçerli sebeplerle istifa edenler belirli şartların karşılanması halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için en az bir yıl aynı kurumda çalışmış olması gerekiyor. Ocak ve temmuz dönemlerinde artış gösteren kıdem tazminatı tavanının bu yıl ne kadar olduğu merak ediliyor. Hazine ve Maline Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, kıdem tazminatı tavanı 2023 ne kadar? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 11:49
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Kıdem tazminatı tavanı 2023 ne kadar? Yeni yıl tazminat HESAPLAMA! 10 yıl çalışan ne kadar tazminat alacak?

Kıdem tazminatı tavanı 2023 yılının Ocak ayı itibarıyla arttı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi ile Ocak-Temmuz döneminde geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı belli oldu. Bu gelişmelerin ardından EYT'li ve milyonlarca çalışan tavan ücreti araştırmaya başladı. Peki, kıdem tazminatı tavanı 2023 ne kadar? 10 yıl çalışan ne kadar tazminat alacak? Ayrıntılar haberimizde...

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Kıdem tazminatı tavanı 2023 ne kadar? Yeni yıl tazminat HESAPLAMA! 10 yıl çalışan ne kadar tazminat alacak?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2023 NE KADAR?

Kıdem tazminatı tavanı 2023'ün ilk yarısı için 15 bin 371 liradan 19 bin 983 liraya çıktı. Buna göre, 10 yıl aynı işyerinde çalışan personel yaklaşık 200 bin lira kıdeme hak kazanacak.

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Kıdem tazminatı tavanı 2023 ne kadar? Yeni yıl tazminat HESAPLAMA! 10 yıl çalışan ne kadar tazminat alacak?

KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI NELER?

Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Ayrıca aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olma şartı da bulunuyor.

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Kıdem tazminatı tavanı 2023 ne kadar? Yeni yıl tazminat HESAPLAMA! 10 yıl çalışan ne kadar tazminat alacak?

İstifa halinde ise kıdem tazminatı hak edilmiyor. Ancak bunun istisnaları da var. Yani belli şartlarda çalışanlar istifa ettiklerinde de kıdem tazminatı alabiliyorlar. Erkek işçi askerlik, kadın işçi evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdem tazminatını alabilir.

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Kıdem tazminatı tavanı 2023 ne kadar? Yeni yıl tazminat HESAPLAMA! 10 yıl çalışan ne kadar tazminat alacak?

Emekli olmak için işten çıkanlar da kendi istekleriyle ayrılsalar bile kıdem tazminatı alır. Bunların dışında İş Kanunu'na göre haklı fesihle işten ayrılana da kıdem tazminatı ödenir. Bunların dışında SGK'dan yazı alarak istifa halinde kıdem tazminatı alma yolları da bulunuyor.