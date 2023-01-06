Kıdem tazminatı tavanı 2023 ne kadar? Yeni yıl tazminat HESAPLAMA! 10 yıl çalışan ne kadar tazminat alacak?

İşten çıkarılan ya da geçerli sebeplerle istifa edenler belirli şartların karşılanması halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için en az bir yıl aynı kurumda çalışmış olması gerekiyor. Ocak ve temmuz dönemlerinde artış gösteren kıdem tazminatı tavanının bu yıl ne kadar olduğu merak ediliyor. Hazine ve Maline Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, kıdem tazminatı tavanı 2023 ne kadar? İşte ayrıntılar...