Başvuran aynı ay içerisinde PTT'den parasını çekebilecek! 300, 400, 600 TL hemen yatırılıyor! Aile Bakanlığı şartları duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından herhangi bir gelir kıstasına bakılmaksızın yeni doğum yaoan tüm annelere doğum yardımı sağlanıyor. Başvuran annelere, birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme yapılıyor. Söz konusu ödemelerden yararlanabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Peki, doğum yardımı başvuru nasıl yapılır? Doğum yardımı çocuk parası almak için şartlar neler? İşte haberin detayları...