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Haberler Galeri Başvuran aynı ay içerisinde PTT'den parasını çekebilecek! 300, 400, 600 TL hemen yatırılıyor! Aile Bakanlığı şartları duyurdu

Başvuran aynı ay içerisinde PTT'den parasını çekebilecek! 300, 400, 600 TL hemen yatırılıyor! Aile Bakanlığı şartları duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından herhangi bir gelir kıstasına bakılmaksızın yeni doğum yaoan tüm annelere doğum yardımı sağlanıyor. Başvuran annelere, birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme yapılıyor. Söz konusu ödemelerden yararlanabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Peki, doğum yardımı başvuru nasıl yapılır? Doğum yardımı çocuk parası almak için şartlar neler? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2023 12:33
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Başvuran aynı ay içerisinde PTT’den parasını çekebilecek! 300, 400, 600 TL hemen yatırılıyor! Aile Bakanlığı şartları duyurdu

İlk kez Mayıs 2015'te başlatılan doğum yardımı uygulaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde gerçekleştiriliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tüm anneleri kapsayan doğum yardımında canlı doğan birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 600 lira tutarında ödeme yapılıyor. Söz konusu destek ödemesinden faydalanabilmek için bazı şartları taşımak gerekiyor. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başvuran aynı ay içerisinde PTT’den parasını çekebilecek! 300, 400, 600 TL hemen yatırılıyor! Aile Bakanlığı şartları duyurdu

DOĞUM YARDIMI ŞARTLARI NELER?

Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez.

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Başvuran aynı ay içerisinde PTT’den parasını çekebilecek! 300, 400, 600 TL hemen yatırılıyor! Aile Bakanlığı şartları duyurdu

Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.

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Başvuran aynı ay içerisinde PTT’den parasını çekebilecek! 300, 400, 600 TL hemen yatırılıyor! Aile Bakanlığı şartları duyurdu

DOĞUM YARDIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

Doğum yardımı başvuruları için öncelikle bebeğin ilgili nüfus müdürlüğünde kayıt işleminin yapılması gerekiyor. Ardından "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi" ile şahsen veya posta, kargo yoluyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine başvuruda bulunulabiliyor.

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Başvuran aynı ay içerisinde PTT’den parasını çekebilecek! 300, 400, 600 TL hemen yatırılıyor! Aile Bakanlığı şartları duyurdu

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personelin ise çalıştığı yere müracaat etmesi yeterli oluyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar da başvurularını, büyükelçilikler ve konsolosluklar aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.