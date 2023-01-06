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Haberler Galeri EYT’liye banka PROMOSYONU müjdesi! Faruk Erdem A Haber'de net rakam verdi: 10 bin TL’yi geçmesini bekliyorum

EYT’liye banka PROMOSYONU müjdesi! Faruk Erdem A Haber'de net rakam verdi: 10 bin TL’yi geçmesini bekliyorum

EYT'liler 7 kazanç birden elde ediyor. Emekli aylığı, ek maaş, kıdem tazminatı, izin parası, banka promosyonu, emlak vergisi muafiyeti ve bayram ikramiyesi…. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü tüm detayları A Haber canlı yayınında anlattı. Erdem, "Bankalar tabiri caizse ellerini ovuşturmaya başladılar" ifadelerini kullanarak banka promosyonlarında artış beklediğini açıkladı. Öte yandan bayram ikramiyeleri için de rakam verdi.

A Haber
Giriş Tarihi: 06.01.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 11:41
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EYT’liye banka PROMOSYONU müjdesi! Faruk Erdem net rakam verdi: 10 bin TL’yi geçmesini bekliyorum
EYT’liye banka PROMOSYONU müjdesi! Faruk Erdem net rakam verdi: 10 bin TL’yi geçmesini bekliyorum

EYT'lilerin gözü düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe çevrildi. EYT'liler yasalaştıktan sonra başvurularını yaparak emekli aylığı almaya başlayacaklar. Emekli maaşının yanı sıra 7'li kazanç ile EYT'liler bu yıl bayram edecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’liye banka PROMOSYONU müjdesi! Faruk Erdem net rakam verdi: 10 bin TL’yi geçmesini bekliyorum
EYT’liye banka PROMOSYONU müjdesi! Faruk Erdem net rakam verdi: 10 bin TL’yi geçmesini bekliyorum

EYT'LİYE 7 KAZANÇ BİRDEN

EYT'lilerin elde edeceği emekli aylığı, ek maaş, kıdem tazminatı, izin parası, banka promosyonu, emlak vergisi muafiyeti ve bayram ikramiyesi kazançları ile ilgili detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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EYT’liye banka PROMOSYONU müjdesi! Faruk Erdem net rakam verdi: 10 bin TL’yi geçmesini bekliyorum
EYT’liye banka PROMOSYONU müjdesi! Faruk Erdem net rakam verdi: 10 bin TL’yi geçmesini bekliyorum

2,5 milyona yakın EYT'linin bir anda sisteme girmesi demek 15-16 milyona çıkması demek emekli sayısının. Ben görüyorum bankalar tabiri caizse ellerini ovuşturmaya başladılar.

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EYT’liye banka PROMOSYONU müjdesi! Faruk Erdem net rakam verdi: 10 bin TL’yi geçmesini bekliyorum
EYT’liye banka PROMOSYONU müjdesi! Faruk Erdem net rakam verdi: 10 bin TL’yi geçmesini bekliyorum

"10 BİN TL'Yİ GEÇMESİNİ BEKLİYORUM"

Çünkü yeni müşteriler geliyor ve bir rekabet başladı. Orada da şu anda 7.500 TL olan promosyon parasının 10 bin TL'yi geçmesini ben bekliyorum.

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EYT’liye banka PROMOSYONU müjdesi! Faruk Erdem net rakam verdi: 10 bin TL’yi geçmesini bekliyorum
EYT’liye banka PROMOSYONU müjdesi! Faruk Erdem net rakam verdi: 10 bin TL’yi geçmesini bekliyorum

EYT'Lİ PROMOSYON İÇİN NASIL YOL İZLEYECEK?

Şunu yapacağız EYT'li olarak emeklilik işlemlerine başvururken bir banka ve şubesini seçeceğiz. Gideceğiz ilk maaşımızı oradan alacağız sonra o bankayla görüşeceğiz diyeceğiz ki biz sizden almaya devam ediyoruz o zaman promosyonumuzu verin orada da 10 bin TL'yi geçeceğini düşünüyorum.