HaberlerGaleriEYT’liye banka PROMOSYONU müjdesi! Faruk Erdem A Haber'de net rakam verdi: 10 bin TL’yi geçmesini bekliyorum
EYT’liye banka PROMOSYONU müjdesi! Faruk Erdem A Haber'de net rakam verdi: 10 bin TL’yi geçmesini bekliyorum
EYT'liler 7 kazanç birden elde ediyor. Emekli aylığı, ek maaş, kıdem tazminatı, izin parası, banka promosyonu, emlak vergisi muafiyeti ve bayram ikramiyesi…. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü tüm detayları A Haber canlı yayınında anlattı. Erdem, "Bankalar tabiri caizse ellerini ovuşturmaya başladılar" ifadelerini kullanarak banka promosyonlarında artış beklediğini açıkladı. Öte yandan bayram ikramiyeleri için de rakam verdi.