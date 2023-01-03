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Haberler Galeri 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı ile 65 yaş yaşlılık maaşı ne kadar, kaç TL? 65 yaş aylığı şartları neler?

65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı ile 65 yaş yaşlılık maaşı ne kadar, kaç TL? 65 yaş aylığı şartları neler?

65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu? Ocak ayı ile milyonların gelirlerinde artış yaşandı. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte memur ve emekli maaşlarının yanı sıra sosyal yardım ödemeleri de zamlandı. Bu gelişmelerle en çok merak edilenler arasında 65 yaş yani yaşlılık aylığı yer aldı. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı ile 65 yaş yaşlılık maaşı ne kadar, kaç TL? 65 yaş aylığı şartları neler? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 11:43
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65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı ile 65 yaş yaşlılık maaşı ne kadar, kaç TL? 65 yaş aylığı şartları neler?

65 yaş aylığı 2023 Ocak zammı belli oldu. Aralık ayı enflasyonu ile birlikte memur ve emeklilerin yanı sıra sosyal yardım ödemeleri de arttı. Zamlı aylıkların belli olmasının ardından gözler 65 yaş aylığı miktarına çevrildi. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı ile 65 yaş yaşlılık maaşı ne kadar, kaç TL? 65 yaş aylığı şartları neler? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı ile 65 yaş yaşlılık maaşı ne kadar, kaç TL? 65 yaş aylığı şartları neler?

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş 1.536 liradan 1.789 liraya yükseldi. Bu destekten yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı da yeni asgari ücretle yükseldi. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir 2 bin 835 lira 50 kuruşun altındaysa başvurulabiliyor.

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65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı ile 65 yaş yaşlılık maaşı ne kadar, kaç TL? 65 yaş aylığı şartları neler?

65 YAŞ AYLIĞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Herhangi bir güvencesi olmayan ve ekonomik olarak geçimini sağlayamayan binlerce vatandaş 65 yaş aylığı almak istiyor. 65 yaşını doldurmuş ve ilgili kanunlarca gerekli şartları sağlayan tüm vatandaşların yaşlılık aylığı için kurumlara başvurması yeterli oluyor. 65 yaş aylığı başvurusu yapmak için araştırma yapan vatandaşlar nereye başvuru yapacağını öğrenmek istiyor.

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65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı ile 65 yaş yaşlılık maaşı ne kadar, kaç TL? 65 yaş aylığı şartları neler?

65 yaş aylığı veya yaşlılık aylığı başvurusu için ikametgah adresinizin kayıtlı olduğu ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına giderek başvuruda bulunmanız yeterli oluyor. Başvurusunu tamamlayan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 'Başvuruda Bulunuldu' belgesi verilmektedir. Yapılan başvuru sonucunda gerekli değerlendirmeler yapılarak 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılarak tarafınıza bilgilendirme yapılmaktadır.

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65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı ile 65 yaş yaşlılık maaşı ne kadar, kaç TL? 65 yaş aylığı şartları neler?

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstünü doldurmuş vatandaşlar yaşlılık aylığı alabilmek için başvuruda bulunmak istiyor. Fakat her resmi başvuruda olduğu gibi 65 yaş aylığı başvurusunda da sizden bazı belgeler istenmektedir. Yaşlılık aylığı başvurusu için istenilen belgeler şu şekildedir;