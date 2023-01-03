65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı ile 65 yaş yaşlılık maaşı ne kadar, kaç TL? 65 yaş aylığı şartları neler?

65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu? Ocak ayı ile milyonların gelirlerinde artış yaşandı. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte memur ve emekli maaşlarının yanı sıra sosyal yardım ödemeleri de zamlandı. Bu gelişmelerle en çok merak edilenler arasında 65 yaş yani yaşlılık aylığı yer aldı. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı ile 65 yaş yaşlılık maaşı ne kadar, kaç TL? 65 yaş aylığı şartları neler? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.01.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 11:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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