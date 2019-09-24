Emeklilere intibak müjdesi! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin intibak zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli intibak bekliyor. 2000 yılından sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur emeklisi 355 liraya varan zam yolunu açacak olan intibak için Meclis'i beklemekte. Memur emeklisinin ise gözü KPDK'da. Peki, intibak yasası çıkacak mı? Emekliye intibak 1 Ekim'den sonra Meclis gündemine gelecek mi? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...