Kıdem tazminatı alacaklara yeni hesap! 2025 Ocak itibarıya en düşük 30.000 TL ödeme

2025 Ocak itibarıyla enflasyon artışına oranla bir çok ödeme tutarı da artacak. Bunlardan biri olan kıdem tazminatı ödemeleri de yükselecek. Çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatına ilişkin formüller açığa çıktı. Buna göre en düşük tutarın 27 bin 603-30 bin 3 TL civarında olması bekleniyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylarıyla Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'İn haberi...