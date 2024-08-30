30 Ağustos 2024, Cuma
Kıdem tazminatı alacaklara yeni hesap! 2025 Ocak itibarıya en düşük 30.000 TL ödeme
2025 Ocak ayı itibarıyla işten ayrılacak olan pek çok çalışana kıdem ve ihbar tazminatı tutarlarında önemli bir değişiklik yaşanacak. Çalışanlar için önemli bir güvence olarak görülen kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Peki kıdem tazminatı ocakta ne kadar olacak? Kıdem tazminatında taban ödeme ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 30.08.2024 15:21 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 15:21