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Kıdem tazminatı alacaklara yeni hesap! 2025 Ocak itibarıya en düşük 30.000 TL ödeme

2025 Ocak ayı itibarıyla işten ayrılacak olan pek çok çalışana kıdem ve ihbar tazminatı tutarlarında önemli bir değişiklik yaşanacak. Çalışanlar için önemli bir güvence olarak görülen kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Peki kıdem tazminatı ocakta ne kadar olacak? Kıdem tazminatında taban ödeme ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.08.2024 15:21 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 15:21
Kıdem tazminatı alacaklara yeni hesap! 2025 Ocak itibarıya en düşük 30.000 TL ödeme

2025 Ocak itibarıyla enflasyon artışına oranla bir çok ödeme tutarı da artacak. Bunlardan biri olan kıdem tazminatı ödemeleri de yükselecek. Çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatına ilişkin formüller açığa çıktı. Buna göre en düşük tutarın 27 bin 603-30 bin 3 TL civarında olması bekleniyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylarıyla Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'İn haberi...

Kıdem tazminatı alacaklara yeni hesap! 2025 Ocak itibarıya en düşük 30.000 TL ödeme

2025'te Gelirler Artacak: Kim Ne Kadar Zam Alacak?

Yeni yılla birlikte, çalışan ve çalışmayan birçok kişinin geliri artacak. Memur maaşları, emekli aylıkları ve asgari ücretteki zamlar, zincirleme bir etkiyle geniş bir kitleyi etkileyecek. 2025 yılı, hemen herkes için yeni ve artan gelirlerle başlayacak.

Kıdem tazminatı alacaklara yeni hesap! 2025 Ocak itibarıya en düşük 30.000 TL ödeme

Kıdem Tazminatı Tutarları Artıyor

Maaşlardaki artış, kıdem tazminatlarına da yansıyacak. Yeni asgari ücretle birlikte, kıdem tazminatında en düşük ve en yüksek tutarlar artacak. Şu anda çalışılan her yıl için en az 20 bin 2 lira, en fazla 41 bin 828 lira ödeniyor.

Kıdem tazminatı alacaklara yeni hesap! 2025 Ocak itibarıya en düşük 30.000 TL ödeme

Bu tutardan sadece damga vergisi kesiliyor. Asgari ücretteki ve memur maaşlarındaki artışla birlikte, 2025 yılında kıdem tazminatının en düşük tutarının 27 bin 603 ila 30 bin 3 lira arasında, en yüksek tutarın ise 44 bin 597 ila 46 bin 308 lira arasında olması bekleniyor.