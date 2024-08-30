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Haberler Galeri Sigorta girişi olmayana İŞKUR'dan günlük 566.73 TL cep harçlığı! İşte şartları...

Sigorta girişi olmayana İŞKUR'dan günlük 566.73 TL cep harçlığı! İşte şartları...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işsizlere yönelik desteklerini genişletiyor. Yeni yayımlanan yönetmelikle, işsizlerin bilgi, beceri ve çalışma disiplini kazanmasını sağlayacak İşgücü Uyum Programı (İUP) için usul ve esaslar belirlendi. Bu program, özellikle dezavantajlı grupları hedef alarak, onların istihdama katılımını artırmayı amaçlıyor. İşte detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.08.2024 20:05 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 20:10
Sigorta girişi olmayana İŞKUR’dan günlük 566.73 TL cep harçlığı! İşte şartları...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından hazırlanan "İşgücü Uyum Programının (İUP) Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikle, işsizlerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla İŞKUR tarafından düzenlenen İşgücü Uyum Programı'nın (İUP) yürütülmesine ilişkin kurallar belirlendi.

Sigorta girişi olmayana İŞKUR’dan günlük 566.73 TL cep harçlığı! İşte şartları...

Programın Amacı ve Hedef Kitlesi

İşgücü Uyum Programı, özellikle özel politika gerektiren gruplar olmak üzere işsiz bireylerin bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplini kazanmalarını sağlamayı hedefliyor. Program kapsamında, engelli, yaşlı ve hasta bakımı, çocuk bakımı, tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetleri gibi alanlarda iş gücüne katılımı artıracak faaliyetler desteklenecek.

Sigorta girişi olmayana İŞKUR’dan günlük 566.73 TL cep harçlığı! İşte şartları...

Katılım Şartları ve Başvuru Süreci

İUP'a katılmak isteyenlerde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak gibi şartlar aranacak. Ayrıca, başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde ilgili kurumlarda çalışmamış olmak ve hane gelir şartını sağlamak da katılım için gereklidir. Başvurular e-Devlet, ALO 170 ve e-şube üzerinden yapılabilecek; zorunlu hallerde ise il müdürlükleri ve hizmet merkezleri başvuru alabilecek.

Sigorta girişi olmayana İŞKUR’dan günlük 566.73 TL cep harçlığı! İşte şartları...

Programın Uygulama Esasları

Programın ilk 4 haftasında, haftalık 37,5 saat ve 5 gün çalışma esasına göre bir uygulama yapılacak. Sonrasında ise haftalık 22,5 saat ve 3 gün olarak devam edecek. Katılımcılar, meslek edindirmeye hazırlık ve kişisel gelişim eğitimleri alacak, son iki haftada ise iş arama becerilerini geliştirme eğitimi verilecek. Programa devam zorunlu olacak ve belirli şartlar altında izin hakkı tanınacak.

Sigorta girişi olmayana İŞKUR’dan günlük 566.73 TL cep harçlığı! İşte şartları...

Cep Harçlığı ve Sigorta İşlemleri

Katılımcılara, günlük 566 lira 73 kuruş cep harçlığı verilecek. Bu tutar, katılım sağlanan gün sayısı ile çarpılarak hesaplanacak. Ayrıca, katılımcıların sigortalılık işlemleri yüklenici tarafından gerçekleştirilecek, sosyal güvenlik primleri ise katılım sağlanan günler üzerinden bildirilecek.