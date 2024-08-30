30 Ağustos 2024, Cuma
Sigorta girişi olmayana İŞKUR'dan günlük 566.73 TL cep harçlığı! İşte şartları...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işsizlere yönelik desteklerini genişletiyor. Yeni yayımlanan yönetmelikle, işsizlerin bilgi, beceri ve çalışma disiplini kazanmasını sağlayacak İşgücü Uyum Programı (İUP) için usul ve esaslar belirlendi. Bu program, özellikle dezavantajlı grupları hedef alarak, onların istihdama katılımını artırmayı amaçlıyor. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 30.08.2024 20:05 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 20:10