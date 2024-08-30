Sigorta girişi olmayana İŞKUR’dan günlük 566.73 TL cep harçlığı! İşte şartları...

Katılım Şartları ve Başvuru Süreci

İUP'a katılmak isteyenlerde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak gibi şartlar aranacak. Ayrıca, başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde ilgili kurumlarda çalışmamış olmak ve hane gelir şartını sağlamak da katılım için gereklidir. Başvurular e-Devlet, ALO 170 ve e-şube üzerinden yapılabilecek; zorunlu hallerde ise il müdürlükleri ve hizmet merkezleri başvuru alabilecek.