28 Ağustos 2024, Çarşamba
Garanti BBVA, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, Ziraat ve Diğerleri paylaştı! Başvurana şipşak ödenecek: 23.500 TL cepte!
Emeklilere yönelik Ağustos ayı banka promosyon kampanyalarında sona yaklaşılıyor. Emekli maaşları için sunulan promosyonlar, 24 bin TL'ye kadar yükselmiş durumda. Bankalar arasında en yüksek promosyonu hangi kurumun sunduğu ise emeklilerin en çok merak ettiği konular arasında. İşte, ağustos ayı itibarıyla bankaların güncel emekli promosyon teklifleri...
Giriş Tarihi: 28.08.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:43