28 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Garanti BBVA, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, Ziraat ve Diğerleri paylaştı! Başvurana şipşak ödenecek: 23.500 TL cepte!

Garanti BBVA, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, Ziraat ve Diğerleri paylaştı! Başvurana şipşak ödenecek: 23.500 TL cepte!

Emeklilere yönelik Ağustos ayı banka promosyon kampanyalarında sona yaklaşılıyor. Emekli maaşları için sunulan promosyonlar, 24 bin TL'ye kadar yükselmiş durumda. Bankalar arasında en yüksek promosyonu hangi kurumun sunduğu ise emeklilerin en çok merak ettiği konular arasında. İşte, ağustos ayı itibarıyla bankaların güncel emekli promosyon teklifleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.08.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:43
Garanti BBVA, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, Ziraat ve Diğerleri paylaştı! Başvurana şipşak ödenecek: 23.500 TL cepte!

Emekli promosyon kampanyalarında bankalar arasındaki rekabet giderek artıyor. 13 banka, emeklilere sundukları promosyon tekliflerinde çıtayı yükselterek 24 bin TL'ye kadar varan ödemelerle dikkat çekiyor. Emekliler için önemli bir ek gelir kaynağı olan bu promosyonların hangi banka tarafından ne kadar sunulduğu büyük ilgi görüyor. İşte, 13 bankanın emeklilere yönelik güncel promosyon kampanyaları...

Garanti BBVA, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, Ziraat ve Diğerleri paylaştı! Başvurana şipşak ödenecek: 23.500 TL cepte!

Emekli Promosyon Yarışı Kızışıyor

Emekli vatandaşlar için bankaların sunduğu promosyon kampanyaları giderek daha cazip hale geliyor. 13 banka, emeklilere yönelik promosyon tekliflerinde sınırları zorlayarak, 24 bin TL'ye kadar varan ödemelerle dikkat çekiyor. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu sunuyor? İşte, 2024 yılı Ağustos ayına özel güncel banka promosyon kampanyaları...

Garanti BBVA, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, Ziraat ve Diğerleri paylaştı! Başvurana şipşak ödenecek: 23.500 TL cepte!

Garanti BBVA: 15.000 TL'ye Varan Promosyon

Garanti BBVA, emekli maaşı tutarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. 3 yıl boyunca maaşını bu bankadan almayı taahhüt eden emekliler, 1 - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında bu fırsattan yararlanabilir.

Garanti BBVA, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, Ziraat ve Diğerleri paylaştı! Başvurana şipşak ödenecek: 23.500 TL cepte!

Ziraat Bankası: 12.000 TL'ye Kadar Promosyon

SGK emekli maaşlarını Ziraat Bankası'ndan alan emekliler, maaş tutarlarına göre 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabiliyor. 3 yıllık taahhütle bu avantajdan faydalanmak mümkün.

Garanti BBVA, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, Ziraat ve Diğerleri paylaştı! Başvurana şipşak ödenecek: 23.500 TL cepte!

Halkbank: 12.000 TL'ye Kadar Promosyon

Halkbank, SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemeleri sunuyor. Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan almayı taahhüt eden emekliler, bu fırsattan yararlanabilir.