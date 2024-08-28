Garanti BBVA, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, Ziraat ve Diğerleri paylaştı! Başvurana şipşak ödenecek: 23.500 TL cepte!

Emekli promosyon kampanyalarında bankalar arasındaki rekabet giderek artıyor. 13 banka, emeklilere sundukları promosyon tekliflerinde çıtayı yükselterek 24 bin TL'ye kadar varan ödemelerle dikkat çekiyor. Emekliler için önemli bir ek gelir kaynağı olan bu promosyonların hangi banka tarafından ne kadar sunulduğu büyük ilgi görüyor. İşte, 13 bankanın emeklilere yönelik güncel promosyon kampanyaları...