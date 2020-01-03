Kıdem tazminatına 3 bin 846 TL zam! İşte 2020 asgari ücret kıdem tazminatı ve kıdem tazminatı tavan ücreti...

Kıdem tazminatı işçinin, işverene karşı en büyük yasal kozu olarak biliniyor. Bir işçi, işten haksız yere çıkarıldığında kıdem tazminatı alıyor. Ansızın çıkarılan işçilere ihbar tazminatı da veriliyor. İşçiler ayrıca işe iade davaları ile tazminatlarını artırabiliyor. İşçilerin kıdem tazminatları her yıl aldıkları brüt maaş üzerinden belirleniyor. Asgari ücret zammı sonrası brüt ödemeler yüzde 15 arttı. Bir işçi her yıla karşılık, bir brüt maaş alıyor. Bu yıl artan brüt ödemeler ile kıdem tazminatları da büyük artış yaşadı. Peki, 2020 asgari ücret kıdem tazminatı ne kadar? 2020 kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar? Sizler için kıdem tazminatı alma şartları, kıdem tazminatı tavan ve taban ücretleri gibi bilgileri derledik. Haberimizde ücret tabloları da güncel haliyle yer almaktadır. İşte 2020 asgari ücret kıdem tazminatı ve kıdem tazminatı tavan ücreti...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 10:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





