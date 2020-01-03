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Kıdem tazminatına 3 bin 846 TL zam! İşte 2020 asgari ücret kıdem tazminatı ve kıdem tazminatı tavan ücreti...

Kıdem tazminatı işçinin, işverene karşı en büyük yasal kozu olarak biliniyor. Bir işçi, işten haksız yere çıkarıldığında kıdem tazminatı alıyor. Ansızın çıkarılan işçilere ihbar tazminatı da veriliyor. İşçiler ayrıca işe iade davaları ile tazminatlarını artırabiliyor. İşçilerin kıdem tazminatları her yıl aldıkları brüt maaş üzerinden belirleniyor. Asgari ücret zammı sonrası brüt ödemeler yüzde 15 arttı. Bir işçi her yıla karşılık, bir brüt maaş alıyor. Bu yıl artan brüt ödemeler ile kıdem tazminatları da büyük artış yaşadı. Peki, 2020 asgari ücret kıdem tazminatı ne kadar? 2020 kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar? Sizler için kıdem tazminatı alma şartları, kıdem tazminatı tavan ve taban ücretleri gibi bilgileri derledik. Haberimizde ücret tabloları da güncel haliyle yer almaktadır. İşte 2020 asgari ücret kıdem tazminatı ve kıdem tazminatı tavan ücreti...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 10:34
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Kıdem tazminatı 3 bin 846 TL zam! İşte 2020 asgari ücret kıdem tazminatı ve kıdem tazminatı tavan ücreti...
Kıdem tazminatı 3 bin 846 TL zam! İşte 2020 asgari ücret kıdem tazminatı ve kıdem tazminatı tavan ücreti...

Asgari ücret zammının ardından kıdem tazminatı rakamlarında da büyük artış oldu. 15,03 oranında artan asgari ücret net olarak 2 bin 324 TL olurken, brüt olarak ise 2 bin 943 TL oldu. 2019 yılında brüt asgari ücret 2 bin 558 TL'ydi. Bir asgari ücretli 2 bin 558 TL kıdem tazminatı alırken, bu sene yıl başına 2 bin 943 TL alacak. Kıdem tazminatı tavan ücreti de büyük ölçüde arttı. Sizler için kıdem tazminatı tavan ve taban ücretlerini derledik. İşte detaylar...

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Kıdem tazminatı 3 bin 846 TL zam! İşte 2020 asgari ücret kıdem tazminatı ve kıdem tazminatı tavan ücreti...
Kıdem tazminatı 3 bin 846 TL zam! İşte 2020 asgari ücret kıdem tazminatı ve kıdem tazminatı tavan ücreti...

ASGARİ ÜCRET KIDEM TAZMİNATI NE KADAR?

Asgari ücret 2020 yılın net olarak 2324 TL olarak açıklanmıştı. Asgari ücrete yapılan zam sonrası birçok maaş ve ödemede de artışlar oldu. İşsizlik maaşı ve AGİ de yükselmiş oldu. Bunun yanı sıra çalışanları çok yakından ilgilendiren kıdem tazminatına da zam geldi. Buna göre asgari ücrete yapılan yüzde 15 zam, çalışanların kıdem tazminatını da artıracak. En düşük rakam 2.943 liraya, tavan fiyat ise 6.699 liraya çıkacak.

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Kıdem tazminatı 3 bin 846 TL zam! İşte 2020 asgari ücret kıdem tazminatı ve kıdem tazminatı tavan ücreti...
Kıdem tazminatı 3 bin 846 TL zam! İşte 2020 asgari ücret kıdem tazminatı ve kıdem tazminatı tavan ücreti...

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatına zam yapıldı! Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem bugünkü yazısında, kıdem tazminatına yapılan zam ile ilgili detayları kaleme aldı:

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Kıdem tazminatı 3 bin 846 TL zam! İşte 2020 asgari ücret kıdem tazminatı ve kıdem tazminatı tavan ücreti...
Kıdem tazminatı 3 bin 846 TL zam! İşte 2020 asgari ücret kıdem tazminatı ve kıdem tazminatı tavan ücreti...

"Yeni yılla birlikte birçok kişinin gelir ve ödemesi artarken çalışanların kıdem tazminatlarına da zam gelecek...

Kıdem tazminatı brüt asgari ücretten hesaplandığı için asgari ücret artışla taban fiyatı 385 lira artarak 2.943 liraya yükselecek. Çalışanlar açısından kıdem tazminatının tavan miktarı da belirleniyor.

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Kıdem tazminatı 3 bin 846 TL zam! İşte 2020 asgari ücret kıdem tazminatı ve kıdem tazminatı tavan ücreti...
Kıdem tazminatı 3 bin 846 TL zam! İşte 2020 asgari ücret kıdem tazminatı ve kıdem tazminatı tavan ücreti...

DAHA FAZLA PARA

2019'un ikinci yarısında uygulanan rakam 6 bin 379 lira 86 kuruş olmuştu. Bu tutara memurlara yapılacak yüzde 4, ocak zammı ve enflasyon farkı da eklenecek. Sadece zam eklendiğinde kıdem tazminatı tavanı 6 bin 635 lira olacak.