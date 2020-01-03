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Noter ücretlerinde 2020 tarifesi! 2020 noter araç satış ücreti ne kadar oldu?

2020 yılı için değerleme oranı yüzde 22,58 oldu. Değerleme oranı sonrası MTV, kimlik kartı, ehliyet, pasaport gibi birçok işlemde yeni fiyat tarifesi hayata geçirildi. Onlar arasında noter tasdik ücretleri de yer alıyor. 2020 yılında yapılacak noter işlemlerinde yeni fiyat tarifesi uygulanacak. Özellikle araç alım satımı ülkemizde her gün noterlerde büyük yoğunluk oluşturuyor. Araç alım satımı yapacaklar 2 Ocak itibarıyla yeni ücretlerle işlemini gerçekleştirecek. Peki, 2020 noter araç satış ücreti ne kadar oldu? İşte güncel noter işlem ücretleri...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 11:14
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Noter ücretlerinde 2020 tarifesi! 2020 noter araç satış ücreti ne kadar oldu?

2020 yılı noter ücretleri belli oldu. Noterlerde alım satım yapan vatandaşlar yeniden değerleme oranına göre belirlenen fiyatlar üzerinden işlem yapacak. Özellikle otomobil satışlarındaki yoğunluk noter işlemlerini artırıyor. Otomobil alım satımı yapanlar yoğun şekilde, " 2020 noter araç satış ücreti ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2020 noter araç satış ücreti ne kadar oldu? İşte noter işlem ücretleri...

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Noter ücretlerinde 2020 tarifesi! 2020 noter araç satış ücreti ne kadar oldu?

NOTER VEKALETNAME ÜCRETLERİ

• Araç satışı için noter vekaletname ücreti- 90,50 TL ile 120 TL arası

• Noterlerde genel vekaletname ücreti- 200 TL ile 550 TL arası

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Noter ücretlerinde 2020 tarifesi! 2020 noter araç satış ücreti ne kadar oldu?

• Muhasebe vekalet ücreti- 120 TL ile 150 TL arası

• Noterlerde avukat vekaletname ücreti- 90,50 TL ile 120 TL arası değişmektedir.

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Noter ücretlerinde 2020 tarifesi! 2020 noter araç satış ücreti ne kadar oldu?

SON DÜZENLENEN NOTERLİK ÜCRET TARİFESİ

• Noter ücreti- 4,94 TL'den az olamaz.

• Düzenleme ücreti- 223,20 TL'dir.

• Yazı ücreti- asıl ve örneklerin her sayfasından 6,77 TL'dir.
• Çevirme ücreti- çevrilen her kağıt sayfasından 55,99 TL'dir.

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Noter ücretlerinde 2020 tarifesi! 2020 noter araç satış ücreti ne kadar oldu?

• Karşılaştırma ücreti- sayfa başına 6,77 TL'dir.

• Tescil ücreti- işlem başına maktu olarak 2,12 TL'dir.

• Emanetlerin saklanması ücreti- maktu olarak yıllık 15,63 TL'dir.