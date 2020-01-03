Noter ücretlerinde 2020 tarifesi! 2020 noter araç satış ücreti ne kadar oldu?

2020 yılı için değerleme oranı yüzde 22,58 oldu. Değerleme oranı sonrası MTV, kimlik kartı, ehliyet, pasaport gibi birçok işlemde yeni fiyat tarifesi hayata geçirildi. Onlar arasında noter tasdik ücretleri de yer alıyor. 2020 yılında yapılacak noter işlemlerinde yeni fiyat tarifesi uygulanacak. Özellikle araç alım satımı ülkemizde her gün noterlerde büyük yoğunluk oluşturuyor. Araç alım satımı yapacaklar 2 Ocak itibarıyla yeni ücretlerle işlemini gerçekleştirecek. Peki, 2020 noter araç satış ücreti ne kadar oldu? İşte güncel noter işlem ücretleri...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 11:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





