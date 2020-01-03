ABD, İran gerilimi altın fiyatlarını uçurdu! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 3 Ocak güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları, ABD'nin, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından adeta uçtu. Ons Altın fiyatı gelişmelerin ardından 1530 dolara kadar çıkarken, spot altın gram fiyatı 295 TL'yi aştı, 300 TL'ye doğru ilerliyor. Ortadoğu'da ortalığı karıştıran hamle ile küresel risk eşiği tavan yapmış durumda. Küresel risklerin arttığı dönemde altın alımları oldukça artıyor. Altın fiyatlarının yukarı yönlü seyrinin gelişmelere göre devam etmesi bekleniyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte 3 Ocak güncel altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 03.01.2020 09:17Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 09:28