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ABD, İran gerilimi altın fiyatlarını uçurdu! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 3 Ocak güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları, ABD'nin, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından adeta uçtu. Ons Altın fiyatı gelişmelerin ardından 1530 dolara kadar çıkarken, spot altın gram fiyatı 295 TL'yi aştı, 300 TL'ye doğru ilerliyor. Ortadoğu'da ortalığı karıştıran hamle ile küresel risk eşiği tavan yapmış durumda. Küresel risklerin arttığı dönemde altın alımları oldukça artıyor. Altın fiyatlarının yukarı yönlü seyrinin gelişmelere göre devam etmesi bekleniyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte 3 Ocak güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 09:28
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ABD, İran gerilimi altın fiyatlarını uçurdu! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 3 Ocak güncel altın fiyatları...

ABD - İran gerilimi sonrası altın fiyatları tavan yaptı. Sabah saatlerinde İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü duyuruldu. İran gelişmeleri doğrularken, intikam açıklamaları art arda geldi. Dünya savaşın eşiğine gelirken, Pentagon emri Trump'ın verdiğini açıkladı. Trump sosyal medya hesabından ABD bayrağı paylaştı. Gelişmeler dünya basınında son dakika kodu ile verildi. Küresel risk eşiğinin artması altının dolar cinsinden değerini ifade eden Ons birimini uçurdu. Ons Altın 1530 dolara yükselirken, spot altın gram fiyatı ise 295 TL'yi geçti. Şimdi gözler bu yükselişin altın çeşitlerine nasıl yansıyacağında. Peki, Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte 3 Ocak güncel altın fiyatları...

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ABD, İran gerilimi altın fiyatlarını uçurdu! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 3 Ocak güncel altın fiyatları...

ABD'DEN SAVAŞ ÇIKARACAK HAMLE

Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis ve Haşdi Şabi Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri'nin öldürüldüğü bildirildi. Pentagon, Süleymani'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile öldürüldüğünü açıkladı. İran devlet televizyonu, Süleymani ve El Mühendis'in, ABD'nin düzenlediği füze saldırısında öldürüldüğünü doğruladı

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ABD, İran gerilimi altın fiyatlarını uçurdu! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 3 Ocak güncel altın fiyatları...

GERİLİM ALTINI TETİKLEDİ

İran'ın sembol ismi Kasım Süleymani'nin ölümü küresel riski arttırdı. İran'ın intikam açıklamaları savaş riskini arttırdı. Kasım Süleymani, doğrudan İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney'e bağlı olarak çalışıyordu. ABD'nin bu hamlesi ile küresel savaş riski arttı, altın fiyatları yükselişte geçti. Petrol fiyatları da 4 dolar kadar arttı.

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ABD, İran gerilimi altın fiyatlarını uçurdu! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 3 Ocak güncel altın fiyatları...

ONS ALTIN EN YÜKSEK SEVİYEDE

Ons Altın 2020'nin henüz başındayken en yüksek seviyesini gördü. 1500 - 1510 dolar bantlarında seyreden Ons Altın küresel riskin artmasının ardından 1530 dolara vurdu.

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ABD, İran gerilimi altın fiyatlarını uçurdu! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 3 Ocak güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatları yükselecek mi? Son gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından yoğun şekilde aranıyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş iç ve dış piyasa kaynaklı yaşanabiliyor.