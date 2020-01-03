ABD, İran gerilimi altın fiyatlarını uçurdu! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 3 Ocak güncel altın fiyatları...

ABD - İran gerilimi sonrası altın fiyatları tavan yaptı. Sabah saatlerinde İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü duyuruldu. İran gelişmeleri doğrularken, intikam açıklamaları art arda geldi. Dünya savaşın eşiğine gelirken, Pentagon emri Trump'ın verdiğini açıkladı. Trump sosyal medya hesabından ABD bayrağı paylaştı. Gelişmeler dünya basınında son dakika kodu ile verildi. Küresel risk eşiğinin artması altının dolar cinsinden değerini ifade eden Ons birimini uçurdu. Ons Altın 1530 dolara yükselirken, spot altın gram fiyatı ise 295 TL'yi geçti. Şimdi gözler bu yükselişin altın çeşitlerine nasıl yansıyacağında. Peki, Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte 3 Ocak güncel altın fiyatları...