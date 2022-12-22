İŞSİZLİK MAAŞI 2023 ne kadar olacak? TABLO ÇIKTI! Asgari ücrete yüzde 30-40-50 zam gelirse ne olur? En düşük, en yüksek işsizlik maaşı kaç TL?

İşsizlik aylığı zam oranı belli oldu mu sorusu araştırılıyor. Her yıl asgari ücrete gelen zam oranına göre artış gösteren işsizlik ödeneklerinin 2023 yılında ne olacağı öğrenilmeye çalışılıyor. En düşük işsizlik maaşı olan 1.989,41 TL olan 2023 zammı ile birlikte kaç TL olacak? 2023 işsizlik maaşı ne kadar oldu?