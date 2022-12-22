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Haberler Galeri İŞSİZLİK MAAŞI 2023 ne kadar olacak? TABLO ÇIKTI! Asgari ücrete yüzde 30-40-50 zam gelirse ne olur? En düşük, en yüksek işsizlik maaşı kaç TL?

İŞSİZLİK MAAŞI 2023 ne kadar olacak? TABLO ÇIKTI! Asgari ücrete yüzde 30-40-50 zam gelirse ne olur? En düşük, en yüksek işsizlik maaşı kaç TL?

İşsizlik maaşlarına ne kadar zam geleceği asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte belli olmuş olacak. Asgari ücret zammıyla aynı oranda yükselecek olan işsizlik maaşının ne kadar kaç TL olacağı merak konusu oldu. İşsizlik maaşı sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir. Peki 2023 işsizlik maaşı kaç TL? En düşük, en yüksek işsizlik maaşı kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 11:49
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İŞSİZLİK MAAŞI 2023 ne kadar olacak? TABLO ÇIKTI! Asgari ücrete yüzde 30-40-50 zam gelirse ne olur? En düşük, en yüksek işsizlik maaşı kaç TL?

İşsizlik aylığı zam oranı belli oldu mu sorusu araştırılıyor. Her yıl asgari ücrete gelen zam oranına göre artış gösteren işsizlik ödeneklerinin 2023 yılında ne olacağı öğrenilmeye çalışılıyor. En düşük işsizlik maaşı olan 1.989,41 TL olan 2023 zammı ile birlikte kaç TL olacak? 2023 işsizlik maaşı ne kadar oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞSİZLİK MAAŞI 2023 ne kadar olacak? TABLO ÇIKTI! Asgari ücrete yüzde 30-40-50 zam gelirse ne olur? En düşük, en yüksek işsizlik maaşı kaç TL?

2023 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

İşten çıkartılan ve henüz iş bulamayan vatandaşlara destek olması amacıyla devlet tarafından yatırılan işsizlik maaşı, asgari ücretle birlikte değişkenlik gösterecek. İşsizlik maaşı sigortalın son dört aylık prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanır.

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İŞSİZLİK MAAŞI 2023 ne kadar olacak? TABLO ÇIKTI! Asgari ücrete yüzde 30-40-50 zam gelirse ne olur? En düşük, en yüksek işsizlik maaşı kaç TL?

Bugün açıklanacak olan 2023 asgari ücret zam oranı ile birlikte işsizlik maaşı zam oranları da belli olmuş olacak. Buna göre yüzde 30-40-50'lik artışla 2023 işsizlik maaş zammı ne olacak?

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İŞSİZLİK MAAŞI 2023 ne kadar olacak? TABLO ÇIKTI! Asgari ücrete yüzde 30-40-50 zam gelirse ne olur? En düşük, en yüksek işsizlik maaşı kaç TL?

İŞSİZLİK MAAŞI ZAM TABLOSU

Mevcut İşsizlik Maaşı:1.986,41

Yüzde 30 Zam:2.562,73

Yüzde 40 Zam:2.759,87

Yüzde 50 Zam:2.957,00

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İŞSİZLİK MAAŞI 2023 ne kadar olacak? TABLO ÇIKTI! Asgari ücrete yüzde 30-40-50 zam gelirse ne olur? En düşük, en yüksek işsizlik maaşı kaç TL?

Mevcut İşsizlik Maaşı: 2.568,75

Yüzde 30 Zam:3.314,03

Yüzde 40 Zam:3.568,95

Yüzde 50 Zam:3.823,88