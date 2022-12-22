HaberlerGaleriİŞSİZLİK MAAŞI 2023 ne kadar olacak? TABLO ÇIKTI! Asgari ücrete yüzde 30-40-50 zam gelirse ne olur? En düşük, en yüksek işsizlik maaşı kaç TL?
İŞSİZLİK MAAŞI 2023 ne kadar olacak? TABLO ÇIKTI! Asgari ücrete yüzde 30-40-50 zam gelirse ne olur? En düşük, en yüksek işsizlik maaşı kaç TL?
İşsizlik maaşlarına ne kadar zam geleceği asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte belli olmuş olacak. Asgari ücret zammıyla aynı oranda yükselecek olan işsizlik maaşının ne kadar kaç TL olacağı merak konusu oldu. İşsizlik maaşı sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir. Peki 2023 işsizlik maaşı kaç TL? En düşük, en yüksek işsizlik maaşı kaç TL?