KGF kredi paketi tüm detaylar: Esnaf kefalet kredisi nedir? Faiz oranı, vadesi... 2023 EYT KGF kredisi son dakika

Kredi Garanti Fonu paketi ile toplumun her kesimi bu imkanlardan faydalanabilecek. Özellikle bu ay sonunda Meclis'e gelmesi beklenen EYT ile emekli olacak vatandaşlara verilecek kıdem tazminatı için KGF paketi dikkat çekiyor. EYT destek paketi olarak da adlandırılan KGF kredisi ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, esnaf kefalet kredisi hesaplama nasıl yapılır? 2023 KGF kredisi faiz oranı ve vadesi nedir? Esnaf ve KOBİ'lere kredi destek paketi nedir? İşte cevaplar...