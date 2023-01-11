11 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İLETİŞİM BAŞKANLIĞI 155 personel alımı BAŞVURU EKRANI | Büro Personeli, Destek Personeli... Kimler başvurabilir? Kontenjan ve branşlar...

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI 155 personel alımı BAŞVURU EKRANI | Büro Personeli, Destek Personeli... Kimler başvurabilir? Kontenjan ve branşlar...

İletişim Başkanlığı 155 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurularının 2 Ocak ile 15 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacağı ilana dair detaylar öğrenilmeye çalışılıyor. Merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere İletişim Başkanlığı bünyesinde alınacak olan 155 personel ilanına dair detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2023 16:09 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 16:09
  • 1
  • 12
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI 155 personel alımı BAŞVURU EKRANI | Büro Personeli, Destek Personeli... Kimler başvurabilir? Kontenjan ve branşlar...

İletişim Başkanlığı personel alımı ilanına dair detaylar merak konusu oldu. Başkanlık bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar şartları ve kontenjanları araştırmaya başladı. Merkez teşkilatı için 15 adet koruma ve güvenlik görevlisi, 7 adet destek personeli, taşra teşkilatı için 54 adet büro personeli, 54 adet koruma ve güvenlik görevlisi ve 25 adet destek personeli olmak üzere toplam 155 adet personel alımı yapılacak. Peki İletişim Başkanlığı 155 personel alımı başvuru şartları neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI 155 personel alımı BAŞVURU EKRANI | Büro Personeli, Destek Personeli... Kimler başvurabilir? Kontenjan ve branşlar...

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Başvurular e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı - Kamu İş İlanları (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 02 Ocak 2023-15 Ocak 2023 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  • 3
  • 12
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI 155 personel alımı BAŞVURU EKRANI | Büro Personeli, Destek Personeli... Kimler başvurabilir? Kontenjan ve branşlar...

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI 155 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

  • 4
  • 12
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI 155 personel alımı BAŞVURU EKRANI | Büro Personeli, Destek Personeli... Kimler başvurabilir? Kontenjan ve branşlar...

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

  • 5
  • 12
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI 155 personel alımı BAŞVURU EKRANI | Büro Personeli, Destek Personeli... Kimler başvurabilir? Kontenjan ve branşlar...

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ç) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,