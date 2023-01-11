11 Ocak 2023, Çarşamba
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI 155 personel alımı BAŞVURU EKRANI | Büro Personeli, Destek Personeli... Kimler başvurabilir? Kontenjan ve branşlar...
İletişim Başkanlığı 155 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurularının 2 Ocak ile 15 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacağı ilana dair detaylar öğrenilmeye çalışılıyor. Merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere İletişim Başkanlığı bünyesinde alınacak olan 155 personel ilanına dair detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 11.01.2023 16:09 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 16:09
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