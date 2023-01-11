En az 33 bin TL ödeniyor! Dünya evine gireceklere müjde! SSK, Bağkur ve memur için değişti! Maaşa göre ödeme tablosu...

Yuva kurmak isteyenlere devlet tarafından destek ödemesi veriliyor. Milyonlarca gence müjdeli haber geldi. Sağlanan destek ödemesinde artış yaşandı. Şartlar belli oldu, aylık ödemede alt sınır ve üst sınır açıklandı. Bilindiği üzere evlenme ödeneği ile kız çocuklarına 24 maaşlık toplu ödeme yapılıyor. Ocak ayında yaşanna artış ile ödeme miktarı 21 liradan 33 bin liraya kadar yükseldi. Hal böyle olunca,"Evlenme ödeneği ne kadar, kaç TL oldu? Evlenme ödeneği başvuruları nereden, nasıl yapılacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, Evlenme ödeneği için yeni gelişmeler!