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En az 33 bin TL ödeniyor! Dünya evine gireceklere müjde! SSK, Bağkur ve memur için değişti! Maaşa göre ödeme tablosu...

Yuva kurmak isteyenlere devlet tarafından destek ödemesi veriliyor. Milyonlarca gence müjdeli haber geldi. Sağlanan destek ödemesinde artış yaşandı. Şartlar belli oldu, aylık ödemede alt sınır ve üst sınır açıklandı. Bilindiği üzere evlenme ödeneği ile kız çocuklarına 24 maaşlık toplu ödeme yapılıyor. Ocak ayında yaşanna artış ile ödeme miktarı 21 liradan 33 bin liraya kadar yükseldi. Hal böyle olunca,"Evlenme ödeneği ne kadar, kaç TL oldu? Evlenme ödeneği başvuruları nereden, nasıl yapılacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, Evlenme ödeneği için yeni gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2023 13:50
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En az 33 bin TL ödeniyor! Dünya evine gireceklere müjde! SSK, Bağkur ve memur için değişti! Maaşa göre ödeme tablosu...

Sosyal yardım ödemeleri ile birçok kalemde destek sağlanıyor. Yasalarımız çalışanlara, emeklilere, annelere ve engellilere pek çok avantajlar sağlarken, evlenecek gençler için de bazı destek mekanizmalarını barındırıyor. Çeyiz yardımı ödemesi de destekler arasında bulunuyor. Yuva kurmak isteyen gençlere verilen destek ödemesi için tutarlar netleşti. İşte, çeyiz yardımı ödeneği başvuruları için son detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En az 33 bin TL ödeniyor! Dünya evine gireceklere müjde! SSK, Bağkur ve memur için değişti! Maaşa göre ödeme tablosu...

Yasalarımız çalışanlara, emeklilere, annelere ve engellilere pek çok avantajlar sağlarken, evlenecek gençler için de bazı destek mekanizmalarını barındırıyor. Bu desteklerden biri de çeyiz yardımı. SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarına 24 maaş tutarında evlenme ödeneği imkanı bulunuyor.

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En az 33 bin TL ödeniyor! Dünya evine gireceklere müjde! SSK, Bağkur ve memur için değişti! Maaşa göre ödeme tablosu...

Vefat eden memurların aylıklarını alan yakınları için ise 12 maaş tutarındaki evlenme ikramiyesi devreye giriyor. Üstelik burada dul eşe bile evlenmesi halinde ödeme alma imkanı oluyor.

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En az 33 bin TL ödeniyor! Dünya evine gireceklere müjde! SSK, Bağkur ve memur için değişti! Maaşa göre ödeme tablosu...

NASIL ALINACAK?

SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarına ödenen çeyiz yardımı yani evlenme ödeneği ile ilgili çok sayıda merak edilen konu bulunuyor. İşte bu soruların yanıtları…

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En az 33 bin TL ödeniyor! Dünya evine gireceklere müjde! SSK, Bağkur ve memur için değişti! Maaşa göre ödeme tablosu...

-KİMLER YARARLANIYOR, YAŞ SINIRI VAR MI?

Ölüm aylığı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor. Burada kadının yaşına bakılmıyor. Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor.