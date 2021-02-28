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28 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri 5 milyon emekliye 355 TL intibak zammı! İntibak yasası son durum nedir? Emekliye flaş gelişme... 5 milyon emekliye 355 TL intibak zammı! İntibak yasası son durum nedir? Emekliye flaş gelişme...
İntibak yasası son durum nedir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı yapılması beklenen 355 TL'lik intibak zammında. 2000 yılı ve sonrası emekli olan vatandaşlar, öncesinde emekli olanlara tanınan intibak yasası beklentisini taşıyor. İntibak zammı için meclistan yasanın geçmesi bekleniyor. Eğer talep kabul görürse, 5 milyon emeklinin maaşlarında 355 TL artış olacak. İşte, intibak yasası son durum nedir? Emekliye flaş gelişme...
Giriş Tarihi: 28.02.2021 17:46 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 17:46
5 milyon emekliye 355 TL intibak zammı! İntibak yasası son durum nedir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklinin gözü kulağı yapılması beklenen 355 TL'lik intibak zammında. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar intibak beklentisi taşıyor. Emeklilerin beklediği intibak yasası için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kez açıklama Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından geldi. Yaklaşık 5 milyon emeklinin merakla beklediği konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, intibak yasası son durum nedir? Emekliye flaş gelişme...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyonlarca emeklinin gözü intibakta. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için başlatılan yargı süreci beklendiği gibi sonuçlanmadı ancak umutlar sürüyor.
'ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ'
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emeklilerin en önemli gündem maddesinin intibak olduğunu belirtirken, bu konuda düzenleme yapılması konusunda umutlu.
Derneğin Genel Sekreteri Gazi Aykırı, "Emeklinin intibak meselesini ilk gündeme getiren, bununla yetinmeyip davalar açan yegane kuruluş TÜED'dir. 2000 öncesi emekli olanların intibak meselesini nasıl çözüme kavuşturduysak, 2000 sonrası emeklilerimize intibak hakkını kazandırmak için de çalışıyoruz" dedi.
Eğer intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak.