5 milyon emekliye 355 TL intibak zammı! İntibak yasası son durum nedir? Emekliye flaş gelişme...

5 milyon emekliye 355 TL intibak zammı! İntibak yasası son durum nedir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklinin gözü kulağı yapılması beklenen 355 TL'lik intibak zammında. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar intibak beklentisi taşıyor. Emeklilerin beklediği intibak yasası için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kez açıklama Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından geldi. Yaklaşık 5 milyon emeklinin merakla beklediği konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, intibak yasası son durum nedir? Emekliye flaş gelişme...