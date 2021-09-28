HaberlerGaleriKesenin ağzı açıldı! KOSGEB’ten girişimcilere 14 destek! 365 bin liraya kadar ödeme var…
Kesenin ağzı açıldı! KOSGEB’ten girişimcilere 14 destek! 365 bin liraya kadar ödeme var…
Yeni bir iş kurmak isteyen veya işini büyütmeyi planlayan girişimcilere binlerce lira destek veriliyor. Yeni bir yatırımda nakit bulmakta sıkıntı çeken girişimcilere KOSGEB büyük destekler sağlıyor. Toplam 14 farklı başlıkta 365 bin liraya kadar ödeme yapılıyor. Kesenin ağzını açan KOSGEB desteklerinden faydalanmak için iş kurmuş olmanız gerekmiyor. Elinizde iş planlarınız olsa bile bu destekleri alabiliyorsunuz. İşte; 365 bin liraya varan KOSGEB ödemeleri hakkında merak edilen bilgiler…
Giriş Tarihi: 28.09.2021 13:28Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 13:28