Kesenin ağzı açıldı! KOSGEB’ten girişimcilere 14 destek! 365 bin liraya kadar ödeme var…

Bugüne kadar yatırımcılara milyonlarca lira destek sağlayan KOSGEB'e her yıl binlerce kişi başvuru yapıyor. Yeni iş kurma fikrinde olan veya işini büyütmek isteyen girişimciler KOSGEB'in sağladığı desteklerle rahat bir nefes alıyor. Girişimcilere sağlanan toplam 14 destekle 365 bin liraya kadar ödemeyi kolaylıkla alabiliyorsunuz. Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon projelerine sağlanan destek ise milyonları bulabiliyor. İşte; KOSGEB'in sağladığı tüm destekler!