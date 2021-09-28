28 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kesenin ağzı açıldı! KOSGEB’ten girişimcilere 14 destek! 365 bin liraya kadar ödeme var…

Kesenin ağzı açıldı! KOSGEB’ten girişimcilere 14 destek! 365 bin liraya kadar ödeme var…

Yeni bir iş kurmak isteyen veya işini büyütmeyi planlayan girişimcilere binlerce lira destek veriliyor. Yeni bir yatırımda nakit bulmakta sıkıntı çeken girişimcilere KOSGEB büyük destekler sağlıyor. Toplam 14 farklı başlıkta 365 bin liraya kadar ödeme yapılıyor. Kesenin ağzını açan KOSGEB desteklerinden faydalanmak için iş kurmuş olmanız gerekmiyor. Elinizde iş planlarınız olsa bile bu destekleri alabiliyorsunuz. İşte; 365 bin liraya varan KOSGEB ödemeleri hakkında merak edilen bilgiler…

Giriş Tarihi: 28.09.2021 13:28 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 13:28
  • 1
  • 13
Kesenin ağzı açıldı! KOSGEB’ten girişimcilere 14 destek! 365 bin liraya kadar ödeme var…

Bugüne kadar yatırımcılara milyonlarca lira destek sağlayan KOSGEB'e her yıl binlerce kişi başvuru yapıyor. Yeni iş kurma fikrinde olan veya işini büyütmek isteyen girişimciler KOSGEB'in sağladığı desteklerle rahat bir nefes alıyor. Girişimcilere sağlanan toplam 14 destekle 365 bin liraya kadar ödemeyi kolaylıkla alabiliyorsunuz. Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon projelerine sağlanan destek ise milyonları bulabiliyor. İşte; KOSGEB'in sağladığı tüm destekler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Kesenin ağzı açıldı! KOSGEB’ten girişimcilere 14 destek! 365 bin liraya kadar ödeme var…

İş kurmak, işini büyütmek, finansman sıkıntısını gidermek isteyen girişimci ve KOBİ'lerin yardımına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) yetişiyor.

  • 3
  • 13
Kesenin ağzı açıldı! KOSGEB’ten girişimcilere 14 destek! 365 bin liraya kadar ödeme var…

İdare, KOBİ'lere 6 başlık altında girişimcilikten Ar-Ge'ye, laboratuvar hizmetlerinden yerlileştirmeye kadar pek çok alanda 14 destek sağlıyor:

  • 4
  • 13
Kesenin ağzı açıldı! KOSGEB’ten girişimcilere 14 destek! 365 bin liraya kadar ödeme var…

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI:

Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında 65 bin, İleri Girişimci Destek Programı kapsamında 365 bin liraya kadar destek var.

  • 5
  • 13
Kesenin ağzı açıldı! KOSGEB’ten girişimcilere 14 destek! 365 bin liraya kadar ödeme var…

Başarılı iş planlarının hayata geçirilmesi için de İş Planı Ödülü Destek Programı ile 100 bin liraya varan destek veriliyor.