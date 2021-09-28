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6 yıl (2160) gün erken emeklilik hakkınız var! 48-49-50 yaşında maaş bağlanıyor! İşte emeklilik tablosu…

Uzun yıllar boyunca emekli olmanın beklentisi içinde olan vatandaşlar için birçok erken emeklilik yolu bulunuyor. Yaş ve prim şartlarını yerine getiren çalışanlar, emekli olarak ödeme hem tazminat almaya hak kazanıyor hem de maaş bağlanıyor. Borçlanma ile 2 ila 6 yıl arasında değişen sürede erken emekli olmaya da hak kazanabiliyorsunuz. Yani toplam 2160 gün erken emeklilik fırsatı yakalıyorsunuz. Böylelikle; sigorta girişinize göre 48-49-50 yaşında dahi emekli olabilirsiniz. İşte; 6 yıl erken emeklilikle ilgili tüm bilgiler!

Giriş Tarihi: 28.09.2021 12:51 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 12:51
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6 yıl 2160 gün erken emeklilik hakkınız var! 48-49-50 yaşında maaş bağlanıyor! İşte emeklilik tablosu…

Erken emekli olmak birçok çalışanın hayali oluyor. Çoğu çalışan 48-49-50 yaşlarında emekli olmak ve emekliliğin tadını çıkarmanın istiyor. Bilindiği üzere emekli olmak için birçok şart bulunuyor. Bu şartların en önemlisi ise prim, gün ve yaş şartı oluyor. Yaşını ve çalıştığı gün sayısını dolduran çalışanlar emeklilik hakkı kazanıyor. Ancak 2-6 yıl arasında erken emekli olmak mümkün. Haberimizde yer alan şartları yerine getiren emekliler toplam 2160 güne kadar erken emekli olabiliyor. Böylelikle bu kişilere 48 yaşında bile maaş bağlanıyor. İşte erken emeklilikte merak edilenler!

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6 yıl 2160 gün erken emeklilik hakkınız var! 48-49-50 yaşında maaş bağlanıyor! İşte emeklilik tablosu…

EN AZ 2, EN AZ 6 YIL

Prim kazanmak için borçlanma yolları da var. Bunlardan birisi annelere tanınan doğum borçlanması. Anneler sigorta olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuğu için borçlanma yaparak 2.160 gün (6 yıl) kazanıyorlar.

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6 yıl 2160 gün erken emeklilik hakkınız var! 48-49-50 yaşında maaş bağlanıyor! İşte emeklilik tablosu…

Böylece anneler 6 yıl çalışıp prim ödemek yerine bunları topluca satın almış oluyorlar. Eğer annenin yaş ve yıl şartı tamamsa böylece 6 yıl beklemeden erken emekli olabiliyor.

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6 yıl 2160 gün erken emeklilik hakkınız var! 48-49-50 yaşında maaş bağlanıyor! İşte emeklilik tablosu…

Doğum borçlanması esas itibariyle prim kazandırıyor. Askerlik gibi işe giriş tarihini geri çekmiyor. Ancak bir istisnası daha var. O da staj sigortasının emeklilikte geçersiz olmasına rağmen doğum borçlanmasında başlangıç sayılması.

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6 yıl 2160 gün erken emeklilik hakkınız var! 48-49-50 yaşında maaş bağlanıyor! İşte emeklilik tablosu…

Bu sayede annenin yaş şartı da düşmüş oluyor. Böylece bir çocuk için 2 yıl geri çekebiliyor.