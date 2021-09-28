HaberlerGaleri6 yıl (2160) gün erken emeklilik hakkınız var! 48-49-50 yaşında maaş bağlanıyor! İşte emeklilik tablosu…
6 yıl (2160) gün erken emeklilik hakkınız var! 48-49-50 yaşında maaş bağlanıyor! İşte emeklilik tablosu…
Uzun yıllar boyunca emekli olmanın beklentisi içinde olan vatandaşlar için birçok erken emeklilik yolu bulunuyor. Yaş ve prim şartlarını yerine getiren çalışanlar, emekli olarak ödeme hem tazminat almaya hak kazanıyor hem de maaş bağlanıyor. Borçlanma ile 2 ila 6 yıl arasında değişen sürede erken emekli olmaya da hak kazanabiliyorsunuz. Yani toplam 2160 gün erken emeklilik fırsatı yakalıyorsunuz. Böylelikle; sigorta girişinize göre 48-49-50 yaşında dahi emekli olabilirsiniz. İşte; 6 yıl erken emeklilikle ilgili tüm bilgiler!
Giriş Tarihi: 28.09.2021 12:51Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 12:51