6 yıl (2160) gün erken emeklilik hakkınız var! 48-49-50 yaşında maaş bağlanıyor! İşte emeklilik tablosu…

Erken emekli olmak birçok çalışanın hayali oluyor. Çoğu çalışan 48-49-50 yaşlarında emekli olmak ve emekliliğin tadını çıkarmanın istiyor. Bilindiği üzere emekli olmak için birçok şart bulunuyor. Bu şartların en önemlisi ise prim, gün ve yaş şartı oluyor. Yaşını ve çalıştığı gün sayısını dolduran çalışanlar emeklilik hakkı kazanıyor. Ancak 2-6 yıl arasında erken emekli olmak mümkün. Haberimizde yer alan şartları yerine getiren emekliler toplam 2160 güne kadar erken emekli olabiliyor. Böylelikle bu kişilere 48 yaşında bile maaş bağlanıyor. İşte erken emeklilikte merak edilenler!