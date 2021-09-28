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Kolları sıvayan kadınlara güzel haber! 30 yaş sınırı var! Halkbank’tan sıfır faizli 100 bin TL’ye kadar kredi!

İş hayatında yer almak isteyen kadınlar birçok destekten faydalanabiliyor. Kadınlara eğitimler ve destek ödemeleri verilirken, aynı zamanda birçok banka da uygun faiz oranlı veya sıfır faizli kredi verebiliyor. Halkbank tarafından açıklanan kampanyayla, 100 bin TL'ye kadar kredi sağlanıyor. Başvuru şartlarını sağlayan kadınlara verilen desteğin detayları açıklandı. Bu krediyi almak için en önemli şart ise yaş sınırı oluyor. 30 yaşını geçmiş kadınlara sıfır faizli kredi verilmiyor. İşte kredi kampanyasının detayları!

Giriş Tarihi: 28.09.2021 14:59 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 14:59
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Kolları sıvayan kadınlara güzel haber! 30 yaş sınırı var! Halkbank’tan sıfır faizli 100 bin TL’ye kadar kredi!

Kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden eğitimler, destek ödemeleri ve krediler sağlanıyor. Verilen desteklerin yanı sıra krediler de veriliyor. Son olarak Halkbank'tan yapılan kampanyaya göre; 30 yaşını geçmemiş kadınlara 100 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi veriliyor. İş hayatına katılmak isteyen kadınları sevindiren gelişmeye göre; genç girişimci kadınlara uygun geri ödeme imkanları sunuluyor. İşte; Halkbank'ın sıfır faizli kredilerinin detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kolları sıvayan kadınlara güzel haber! 30 yaş sınırı var! Halkbank’tan sıfır faizli 100 bin TL’ye kadar kredi!

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan 30 yaşını doldurmamış girişimciler için azami kredi limiti 100 bin TL'dir.

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Kolları sıvayan kadınlara güzel haber! 30 yaş sınırı var! Halkbank’tan sıfır faizli 100 bin TL’ye kadar kredi!

En az 1 yıllık ustalık belgesine sahip ve ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde işletme kuran girişimciler için azami kredi limiti 225 bin TL'dir.

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Kolları sıvayan kadınlara güzel haber! 30 yaş sınırı var! Halkbank’tan sıfır faizli 100 bin TL’ye kadar kredi!

Başvuru yapanlara sıfır faizli esnaf kredisi kullanım imkânı sunuluyor.

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Kolları sıvayan kadınlara güzel haber! 30 yaş sınırı var! Halkbank’tan sıfır faizli 100 bin TL’ye kadar kredi!

KİMLER FAYDALANABİLİR?

"3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu" kapsamında, kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olanlar.