Kolları sıvayan kadınlara güzel haber! 30 yaş sınırı var! Halkbank’tan sıfır faizli 100 bin TL’ye kadar kredi!

İş hayatında yer almak isteyen kadınlar birçok destekten faydalanabiliyor. Kadınlara eğitimler ve destek ödemeleri verilirken, aynı zamanda birçok banka da uygun faiz oranlı veya sıfır faizli kredi verebiliyor. Halkbank tarafından açıklanan kampanyayla, 100 bin TL'ye kadar kredi sağlanıyor. Başvuru şartlarını sağlayan kadınlara verilen desteğin detayları açıklandı. Bu krediyi almak için en önemli şart ise yaş sınırı oluyor. 30 yaşını geçmiş kadınlara sıfır faizli kredi verilmiyor. İşte kredi kampanyasının detayları!