12 Ağustos 2024, Pazartesi
Kentsel dönüşümün reçetesi olan proje | Yarısı bizden kampanyasında yeni düzenleme: Hak kaybı önlenecek
Hükümetin evini yenilemek isteyen vatandaşlar için geliştirdiği "yarısı bizden" kampanyasında yeni gelişmeler yaşandı. Projesine otopark ve sığınak ekleyenler 1.5 kat kuralına takılıp hak kaybına uğruyordu. Artık otopark alanları proje metrekaresi dışında sayılacak. Yeni düzenleme halktan tam not aldı.
Giriş Tarihi: 12.08.2024 07:20 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 07:21