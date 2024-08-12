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Kentsel dönüşümün reçetesi olan proje | Yarısı bizden kampanyasında yeni düzenleme: Hak kaybı önlenecek

Hükümetin evini yenilemek isteyen vatandaşlar için geliştirdiği "yarısı bizden" kampanyasında yeni gelişmeler yaşandı. Projesine otopark ve sığınak ekleyenler 1.5 kat kuralına takılıp hak kaybına uğruyordu. Artık otopark alanları proje metrekaresi dışında sayılacak. Yeni düzenleme halktan tam not aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.08.2024 07:20 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 07:21
Kentsel dönüşümün reçetesi olan proje | Yarısı bizden kampanyasında yeni düzenleme: Hak kaybı önlenecek
Hükümet, sağlıksız yapı stokunu yenilemek için kentsel dönüşümde gaza bastı.
Kentsel dönüşümün reçetesi olan proje | Yarısı bizden kampanyasında yeni düzenleme: Hak kaybı önlenecek
İstanbul'daki 1.5 milyon riskli yapının hızla kentsel dönüşüme girebilmesi için hayata geçirilen 'Yarısı Bizden' kampanyası 39 ilçede süresiz uzatılırken, vatandaşın hak kaybı yaşamasının da önüne geçilecek kriterler belirlendi.
Kentsel dönüşümün reçetesi olan proje | Yarısı bizden kampanyasında yeni düzenleme: Hak kaybı önlenecek

HAK KAYBI NASIL ÖNLENECEK?

Kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1.5 katına kadar olan yeni inşaat alanlarında konut yapılıyordu.

Kentsel dönüşümün reçetesi olan proje | Yarısı bizden kampanyasında yeni düzenleme: Hak kaybı önlenecek
Yeni yapılacak yapı, eskisinin 1.5 katı büyüklüğünü geçerse dönüşüm sekteye uğrayabiliyordu.
Kentsel dönüşümün reçetesi olan proje | Yarısı bizden kampanyasında yeni düzenleme: Hak kaybı önlenecek
Daha önceki kampanya döneminde yeni projesine otopark ve sığınak ekleyenler bir buçuk katı kuralına takılıp hak kaybına uğramış ve Yarısı Bizden kampanyasından faydalanamamıştı.