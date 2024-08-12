Borsa ve altında kritik eşik! O seviyeleri test edebilir... | Altın ve borsa için flaş tahminler

Geçtiğimiz hafta, küresel piyasalar ve değerli emtialarda dikkat çekici bir türbülans yaşandı. Borsa İstanbul'da Cuma günü endeks 9.907 puana gerilerken, gram altın fiyatı hızla yükseldi ve 2.600 liranın üzerine çıktı. Petrol ve diğer değerli metallerde de benzer hareketler gözlemlendi. Bu sert dalgalanmalar sonrasında piyasalara dair yeni tahminler ortaya çıktı. Riskli dönemlerde hangi yatırım araçlarının mantıklı olduğu merak ediliyor. İşte detaylar...