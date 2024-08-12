12 Ağustos 2024, Pazartesi
Borsa ve altında kritik eşik! O seviyeleri test edebilir... | Altın ve borsa için flaş tahminler
Geçtiğimiz hafta Japonya'da yaşanan gelişmelerle birlikte artan savaş riskinin getirisi ile birçok yatırım aracında sert düşüşler meydana geldi. Cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 10 bin puan sınırının altına gerilerken; gram altın ise hızla yükseldi. Sert hareketler sonrası piyasalara ilişkin yeni tahminler de belli oldu. Peki altın ve borsada kritik seviyeler neler? Piyasaların geleceği ne olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.08.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 10:03