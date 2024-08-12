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Haberler Galeri Borsa ve altında kritik eşik! O seviyeleri test edebilir... | Altın ve borsa için flaş tahminler

Borsa ve altında kritik eşik! O seviyeleri test edebilir... | Altın ve borsa için flaş tahminler

Geçtiğimiz hafta Japonya'da yaşanan gelişmelerle birlikte artan savaş riskinin getirisi ile birçok yatırım aracında sert düşüşler meydana geldi. Cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 10 bin puan sınırının altına gerilerken; gram altın ise hızla yükseldi. Sert hareketler sonrası piyasalara ilişkin yeni tahminler de belli oldu. Peki altın ve borsada kritik seviyeler neler? Piyasaların geleceği ne olacak? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.08.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 10:03
Borsa ve altında kritik eşik! O seviyeleri test edebilir... | Altın ve borsa için flaş tahminler

Geçtiğimiz hafta, küresel piyasalar ve değerli emtialarda dikkat çekici bir türbülans yaşandı. Borsa İstanbul'da Cuma günü endeks 9.907 puana gerilerken, gram altın fiyatı hızla yükseldi ve 2.600 liranın üzerine çıktı. Petrol ve diğer değerli metallerde de benzer hareketler gözlemlendi. Bu sert dalgalanmalar sonrasında piyasalara dair yeni tahminler ortaya çıktı. Riskli dönemlerde hangi yatırım araçlarının mantıklı olduğu merak ediliyor. İşte detaylar...

Borsa ve altında kritik eşik! O seviyeleri test edebilir... | Altın ve borsa için flaş tahminler

BORSA VE ALTININ YÖNÜ NE OLACAK?
Geçtiğimiz hafta, piyasalarda tansiyon yükseldi ve bu durum özellikle altın, petrol ve Borsa İstanbul'da kendini gösterdi. Cuma günü Borsa İstanbul, kritik 10 bin puan eşiğinin altına sarkarken, gram altın fiyatları yeniden 2.600 lira seviyelerini aştı.

Borsa ve altında kritik eşik! O seviyeleri test edebilir... | Altın ve borsa için flaş tahminler

Küresel borsalar ve kripto paralarda da gözlemlenen dalgalanmalar, yatırımcılar arasında belirsizlik yarattı. Riskli dönemlerde hangi yatırım araçlarının tercih edilmesi gerektiği konusunda yeni analizler yapılıyor. İşte piyasalardaki son gelişmeler ve öneriler...

Borsa ve altında kritik eşik! O seviyeleri test edebilir... | Altın ve borsa için flaş tahminler

1 MİLYON KİŞİ PİYASADAN ÇIKTI
Son dönemde borsa yatırımcılarının sayısında belirgin bir azalma gözlemlendi. Yaz aylarında yaklaşık 1 milyon kişi piyasadan ayrıldı.

Borsa ve altında kritik eşik! O seviyeleri test edebilir... | Altın ve borsa için flaş tahminler

Mayıs ayında 8 milyon 328 bin 250 olan yatırımcı sayısı, 9 Ağustos itibarıyla 7 milyon 362 bin 644'e düştü. Bu değişimle birlikte, borsadaki yatırımcı sayısı 965 bin 606 kişi azalmış oldu.